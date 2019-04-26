Натурные испытания в Крымской энергосистеме прошли успешно

В энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя 23 апреля состоялись натурные испытания, подтвердившие соответствие энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС техническим требованиям по автоматическому регулированию частоты тока в Крымской энергосистеме.

Технические требования утверждены распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 № 2699-р «О субъектах оптового рынка - производителях электрической энергии (мощности), генерирующие объекты тепловых электростанций которых подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя».

Испытания подтвердили возможность автоматического регулирования частоты парогазовыми установками ПГУ-1, ПГУ-2 Балаклавской ТЭС и ПГУ-1, ПГУ-2 Таврической ТЭС при работе этого генерирующего оборудования в составе изолированной энергосистемы.

Испытания проводились с реальным выделением Крымской энергосистемы на изолированную от ЕЭС России работу, для чего на время испытаний отключался проложенный по дну Керченского пролива энергомост ОЭС Юга – Крым.

В изолированно работающей энергосистеме Крымского полуострова создавались небалансы мощности ±40 МВт, которые приводили к отклонению частоты тока от нормального уровня 50 Герц. Далее действием систем автоматического вторичного регулирования частоты, генерирующего оборудования Балаклавской и Таврической ТЭС, обеспечивалось поддержание частоты 50 Гц. В ходе испытаний в режим автоматического регулирования частоты последовательно переводились все четыре ПГУ этих электростанций. Также в соответствии с программой испытаний проверялась возможность регулирования частоты на уровне отличном от 50 Гц.

Итоги испытаний после тщательного анализа будут использованы при разработке и реализации мероприятий по повышению надежности работы Крымской энергосистемы в различных режимных условиях.

Для проведения натурных испытаний Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя» (Черноморское РДУ) подготовили соответствующие программы, разработали и реализовали комплекс необходимых режимных мероприятий. В процессе подготовки и проведения испытаний было организовано тесное взаимодействие с органами исполнительной власти региона, ПАО «ФСК ЕЭС» и ГУП РК «Крымэнерго», также реализовавшими на своих объектах комплекс необходимых мероприятий.

Информация об автоматическом регулировании частоты

Регулирование частоты в энергосистеме – процесс поддержания частоты электрического тока в энергосистеме в допустимых пределах. Частота в энергосистеме определяется балансом вырабатываемой и потребляемой активной мощности и является важнейшим параметром режима энергосистемы и показателей качества электроэнергии. При нарушении баланса мощности частота изменяется. Если частота в энергосистеме снижается или повышается, то необходимо соответственно увеличить или снизить вырабатываемую на электростанциях активную мощность для восстановления нормального значения этого показателя.