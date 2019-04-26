RusCable Insider Digest перехал на отдельный домен

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Свой домен, виртуальный дом, а еще точнее – витрину, обрело еженедельное издание RusCable Insider Digest. Уникальный в своем роде электронный журнал «переехал» на адрес insider.ruscable.ru вслед за разделом «УСЛУГИ ПОРТАЛА» и «МЕРОПРИЯТИЯ ПОРТАЛА». Событие не из ряда вон выходящее, но для издания, которое выпускает медиахолдинг «РусКабель» уже более 2х лет крайне важное и долгожданное. На персональных страницах сайта кабельного дайджеста организовано быстрое и привычное меню: «описание», «все выпуски», «герои», и, что самое главное – появилась вкладка «отправить инсайд». Что это значит?



Теперь любой читать может принять непосредственное участие в формировании новостной сетки выпуска. Известно, что в выпуск попадают только самые интересные и важные новости рынка и экономики по мнению редакции. Основной поставщик контента – раздел «НОВОСТИ» портала RusCable.Ru, центрального информационного ресурса электротехнической отрасли. С помощью вкладки «отправить инсайд», читатель и пользователь может претендовать на соавторство совершенно без каких-либо финансовых вложений. Необходимо лишь пройди редакторское одобрение.



Почему появилась такая возможность? Все просто. Возможность самостоятельной публикации новостей компаний, рынка уже успешно используется на еще одном ресурсе медиахолдинга – портале ЭНЕРГОСМИ. Пользователи оценили удобство и возможности, которые открываются благодаря такому инструменту. Попасть в ленту энергетических СМИ не так то просто. Но молодой проект ЭНЕРГОСМИ открыт к новому и бросил вызов своей аудитории: «Вы знаете то, чего не знаем мы? Поделитесь с нами! Наша аудитория как минимум шире, чем ваша френдлента в соцсети». Insider решил повторить опыт смежного ресурса и открыл своего рода «окно» для читателей и партнеров.



ЧТО МОЖЕТ ДАЙДЖЕСТ



RusCable Insider Digest может приготовить, оформить и подать информационный продукт за 48 часов. Технология сбора информации и ее яркая и нешаблонная компактная упаковка хорошо отработана до мелочей. Внедрение в простой pdf формат диджтал инструментов позволяет выходить за рамки стандартной верстки привычного периодического издание. Легкое и приятное чтение тогда и там, где захотите Вы.





ПОЧЕМУ INSIDER ВЫХОДИТ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ



В эру стремительно меняющегося мира информация, а особенно новости моментально устаревают. В силу изобилия цифрового контента читатель только и успевает, что хватать заголовки и фильтровать интересное для себя. Редакция портала RusCable.Ru всегда знала и понимала, что рядовому читателю не под силу успевать за растущей лентой новостей и нужен формат простой, быстрый, но в том же время со своей «изюминкой». Обычная рассылка быстро приедается, становясь обузой, а в социальных сетях есть возможность упустить важное сообщение – оно просто затеряется в потоке новостного и дружественного винегрета.



Поэтому иметь свой «маяк» важно и полезно. Чем живет и дышит кажущаяся на первый взгляд консервативная кабельная промышленность, как меняется кабельный бизнес, какие игроки выходят на «арену» – об этом рассказываетRusCable Insider Digest, карманное издание для каждого кто в рынке – следит за отраслью.



КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК



Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты» разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.



Мы работаем не для коллекционирования премий и наград, не для сбора отзывов, грамот и дипломов. Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.