Цифровизация в электросетевом комплексе повысит надежность энергоснабжения и снизит операционные затраты

В Финансовом университете при Правительстве РФ прошла встреча преподавателей и студентов с исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» Виталием Акуличевым, организованная под эгидой Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления.

Встреча представителя крупнейшей электросетевой компании страны собрала полную аудиторию, а само выступление оказалось познавательным не только для студентов, но и для преподавателей университета.



В ходе своего выступления Виталий Акуличев рассказал о текущем состоянии и перспективах развития электросетевого комплекса России, в том числе о грядущих изменениях в законодательстве об электроэнергетике, связанных с установкой интеллектуальных приборов учета и развитием возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).



Кроме того, спикером была затронута тема так называемых агрегаторов управления спросом – организаций, которые консолидируют способность розничных потребителей изменять своё потребление и конвертируют ее в возможность снижения затрат на электроэнергию, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии (мощности).



Основное же внимание первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра» в своем выступлении уделил предпосылкам разработки концепции цифровой трансформации ПАО «Российские сети», а также стоящим перед электросетевым комплексом задачам и стратегии их достижения.



Как рассказал Виталий Акуличев, реализуемые мероприятия и внедряемые новые технологии в рамках цифровой трансформации в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра Приволжья» помогут существенно повысить надежность энергоснабжения, снизить коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях и операционные затраты по обслуживанию электросетевого хозяйства.



При этом ключевым на первом этапе является проект по созданию единого центра управления сетями, а создание цифровых подстанций и цифровых районных электрических сетей выступают важным элементом обеспечения интеллектуального учета и отслеживания параметров работы сети, в том числе с целью оперативной диагностики функционирования электросетей.



В завершении выступления участники встречи обсудили перспективы сотрудничества между Финансовым университетом при Правительстве РФ и ПАО «МРСК Центра» в области образовательных и научно-исследовательских проектов.



Как отметила Марина Федотова, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, подобные встречи с практиками не только помогают повысить эффективность образовательного процесса, но и являются драйвером роста уровня доверия и понимания между наукой и бизнесом.