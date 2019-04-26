Участники переговоров по нефтепроводу "Дружба" нашли решение по возобновлению его работы

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26 апреля 2019, 17:52
Рубрика: Производство
Метки: НЕФТЬ, БЕЛНЕФТЕХИМ, ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" согласовали техническое решение по возобновлению его работы. Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.
"Техническое решение найдено, думаю, что к концу первой декады мая южное направление "Дружбы" выйдет на стабильную работу", - отметил он.
Гавриленко заявил, что переговоры в Минске проходили на конструктивной основе.
"Не бывает в нашей работе, в нефтетранспортной системе каких-то неразрешимых вопросов. Все абсолютно корректно и профессионально", - сказал глава украинской компании.
Он добавил, что операторы нефтепровода "Дружба" на переговорах в Минске не обсуждали вопрос компенсации потерь от прокачки некачественной нефти.
"Пока обсуждался вопрос решения технических проблем, а финансовый вопрос стороны будут обсуждать затем совместно", - сказал он.
Гавриленко отметил, что для украинской стороны фактически ущерба не было.
"Ущерба причинено не было, кроме, если считать недополученную выручку с объема невыполненных работ, то гипотетически - да, но мы не живем сегодняшним днем", - сказал он.
Глава "Укртранснафты" указал, что важно решить проблему в целом.
В концерне "Белнефтехим" в пятницу проходят переговоры операторов нефтепровода "Дружба" для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием транзита российской нефти. Во встрече принимают участие представители концерна "Белнефтехим", "Транснефти", Минэнерго РФ, РЖД, операторов нефтепровода "Дружба" на территории Украины и Польши.