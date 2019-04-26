Участники переговоров по нефтепроводу "Дружба" нашли решение по возобновлению его работы

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" согласовали техническое решение по возобновлению его работы. Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

"Техническое решение найдено, думаю, что к концу первой декады мая южное направление "Дружбы" выйдет на стабильную работу", - отметил он.

Гавриленко заявил, что переговоры в Минске проходили на конструктивной основе.

"Не бывает в нашей работе, в нефтетранспортной системе каких-то неразрешимых вопросов. Все абсолютно корректно и профессионально", - сказал глава украинской компании.

Он добавил, что операторы нефтепровода "Дружба" на переговорах в Минске не обсуждали вопрос компенсации потерь от прокачки некачественной нефти.

"Пока обсуждался вопрос решения технических проблем, а финансовый вопрос стороны будут обсуждать затем совместно", - сказал он.

Гавриленко отметил, что для украинской стороны фактически ущерба не было.

"Ущерба причинено не было, кроме, если считать недополученную выручку с объема невыполненных работ, то гипотетически - да, но мы не живем сегодняшним днем", - сказал он.

Глава "Укртранснафты" указал, что важно решить проблему в целом.

В концерне "Белнефтехим" в пятницу проходят переговоры операторов нефтепровода "Дружба" для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием транзита российской нефти. Во встрече принимают участие представители концерна "Белнефтехим", "Транснефти", Минэнерго РФ, РЖД, операторов нефтепровода "Дружба" на территории Украины и Польши.

ТАСС