В Черноярском районе Астраханской области установлены 4 тысячи "умных" счетчиков электроэнергии

Вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также недопустимости самовольного подключения к сети обсудили на встрече руководства астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети с главой администрации Черноярского района Дмитрием Заплавновым.

Наиболее действенной мерой профилактики безучетного энергопотребления является установка «умных» счетчиков. В Черноярском районе на сегодняшний день установлено уже около 4 тысяч таких приборов. Только за 2018 год экономический эффект составил порядка 3,3 млн. кВт*ч. Безучетное потребление ставит под угрозу жизнь и здоровье нарушителей, электроснабжение добросовестных потребителей, развитие энергосистемы региона. А совершенствование системы учета электроэнергии позволяет предотвращать, выявлять и пресекать несанкционированный доступ к сети и попытки повлиять на показания счетчиков.

Глава Черноярского района Дмитрий Заплавнов высоко оценил работу энергетиков, поблагодарил за успешное прохождение осенне-зимнего периода и выразил готовность и в дальнейшем поддерживать инициативы астраханского филиала МРСК Юга.

Справочно:

Установка современных приборов учета реализуется в рамках комплексной программы Россети «Цифровая трансформация 2030», которая предусматривает внедрение на энергообъектах передового оборудования и создание единой автоматизированной системы управления инфраструктурой. Установка современных приборов учета позволит снизить потери в сетях и защитить электрическую сеть от несанкционированной перегрузки, что повысит надежность электроснабжения потребителей.

Автоматическая система учета потребления электроэнергии позволяет практически полностью исключить несанкционированное использование электроэнергии, попытки повлиять на показания и безошибочно выявить нарушителей. Умные счетчики сами передают данные, лишают нарушителей возможности вмешаться в их работу, позволяют дистанционно отключить неплательщика. Информация о любых новых способах влиять на показания современных приборов учета направляется производителям оборудования, чтобы они своевременно вносили изменения, дорабатывали их, не оставляя шансов злоумышленникам.