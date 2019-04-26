В Москве завершил работу III Форум городов атомной энергетики и промышленности

24-25 апреля 2019 года в Москве прошел III Форум городов атомной энергетики и промышленности.

Это основное мероприятие, в рамках которого обсуждаются вопросы социально-экономического развития территорий присутствия Госкорпорации «Росатом». В этом году Форум собрал на своей площадке свыше 200 участников из 14 субъектов Российской Федерации и 24 муниципальных образований (10 ЗАТО, 9 городов расположения АЭС, 5 городов расположения отраслевых научных институтов, промышленных и горнодобывающих предприятий), а также представителей восьми федеральных ведомств (Минфина, Минэкономразвития, Минздрава, Минобрнауки, Минкультуры, Минпромторга, Минвостокразвития и ФМБА). В работе форума приняли участие руководители Госкорпорации «Росатом», главы регионов, мэры «атомных» городов, руководители градообразующих предприятий, а также представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертно-аналитических центров.

Архитектура деловой программы была разделена на четыре основных трека: «Национальные проекты»; «Повышение качества жизни», «Общественная поддержка в государственном управлении» и «Развитие площадок ТОСЭР».

Ключевым событием деловой программы Форума стала пленарная дискуссия «Что такое качество жизни?». В своем выступлении генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что Росатом всегда будет в ответе за социально-экономическое развитие территорий присутствия: «Без малого 30 наших городов – отдельная цель направления наших действий. В каждом из них живут люди, за чьё социальное самочувствие, за уровень жизни мы, Госкорпорация «Ростом», несем ответственность. Для каждой отдельно взятой территории должен быть выработан индивидуальный подход, в этом вопросе не может быть шаблонности. Что касается практических задач – такие большие социальные проекты невозможно мерить масштабами года, двухлетки, и даже, возможно, и пятилетки будет мало. Сегодня мы должны дать старт работе по определению состояния территорий к 2030 году, понять, как жителям видятся их города, социальная инфраструктура, предпринимательский ландшафт, количество малых предприятий – все то, что позволит «атомным» городам стать комфортными, привлекательными и удобными для жизни».

Первый тематический блок форума был посвящен вопросам участия «атомных» городов в национальных проектах и проблеме взаимосвязи различных уровней их реализации. Трек прошел в формате круглых столов, объединенных общей логикой: «Умный город – Полярные Зори», «Развитие городской среды – г. Глазов», «Реконструкция Дворца культуры – г. Железногорск», «Реконструкция очистных сооружений – г. Саров». Главы городов выступили с докладами на тему того, как стратегия развития территорий трансформируется в портфель проектов, и представили свои заявки на участие в реализации национальных проектов.

Работа в группах была предусмотрена в рамках трека «Общественная поддержка в государственном управлении». Основными темами стали «Эффективность современных форматов общественной поддержки государственных инициатив» и «Актуальные инструментальные и аналитические методы фиксации изменений социального ландшафта». В процессе групповой работы участники не только обменялись мнениями, рассказали о существующих проблемах и «подводных камнях», но и выполнили ряд интерактивных заданий на тему достижения общественного консенсуса и его правильной организации, приняли участие в коммуникационной сессии «Взаимодействие представителей атомной отрасли, власти и бизнеса по обеспечению общественной поддержки в госуправлении», обсудили мифы и реальность взаимодействия общества и власти в современной России.

В формате World-Café прошел трек «Повышение качества жизни». Приглашенные эксперты и участники обсудили следующие вопросы: формирование единого видения понятия «качество жизни», выявление сфер, являющихся индикаторами качества жизни, определение критериев оценки качества жизни, национальные проекты как инструмент повышения качества жизни, выявление механизмов повышения качества жизни граждан.

В первый день работы форума состоялось подписание соглашений между ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (ООО «РИР»), АО «ПСР» и представителями пятнадцати городских администраций – Балаково, Волгодонска, Глазова, Десногорска, Дубны, Железногорска, Заречного ЗАТО, Зеленогорска, Краснокаменска, Лесного, Обнинска, Снежинска, Трехгорного, Удомли, Электростали. Стороны договорились о реализации совместных инициатив по внедрению подходов «Бережливого умного города» (LEAN SMART CITY). В рамках подписанных соглашений в городах присутствия Росатома будет реализован полный цикл проекта «Бережливый умный город», включая анализ реализации полномочий, составление организационно-функциональной структуры муниципалитетов, определение сфер для оптимизирования процессов в соответствии с технологией Производственной системы «Росатом» (ПСР), реализацию ПСР-проектов по различным направлениям деятельности муниципалитетов. В результате будет сформировано целевое видение состава модулей единой цифровой платформы, цифровых сервисов и решений, необходимых для реализации проекта «Бережливый умный город» в каждом из городов. Со стороны Росатома подписи поставили директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и директор АО «ПСР» Альберт Лещев.

Вопросы развития площадок ТОСЭР – еще одна актуальная тема мероприятия. В ходе стратегической сессии трека «ТОСЭР», которая состоялась 25 апреля, главы «атомных» городов, эксперты, руководители предприятий и представители бизнеса обсудили механизмы привлечения на территории новых резидентов и создания для них льготных условий, определили критерии успешности ТОСЭР и достаточность мер государственной поддержки. Кроме того, в рамках сессии были подняты вопросы ограничений, отрицательно влияющих на повышение привлекательности площадок для резидентов.

За два дня работы в формате сессий, обсуждений, круглых столов, деловых интерактивных игр, было проведено свыше 20 различных мероприятий. «Форум городов атомной энергетики и промышленности стал ежегодным, что не может не радовать», - рассказал директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин.

«Значит, все то, что мы делаем в рамках форума, полезно для его участников как в теоретическом, так и в практическом планах. Повышение качества жизни в городах является одной из трёх приоритетных задач в стратегической повестке Росатома. Не будет развития территорий без участия городов в национальных проектах, без создания и развития площадок ТОСЭР, без общественной поддержки, без компетентных управленческих команд на местах. Для достижения общей цели мы должны работать сообща: выработать четкий план действий, взять на заметку лучшие практики, разобрать основные ошибки и перенять опыт у внешних экспертов. Все четыре трека в рамках форума получились живыми. Немаловажно в нашей работе – общение. А оно в рамках форума состоялось».

По результатам Форума будут сформированы предложения для федеральных и региональных органов исполнительной власти по обеспечению необходимых условий для реализации задач социально-экономического развития территорий расположения предприятий атомной энергетики и промышленности и достижению высоких показателей качества жизни населения.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»