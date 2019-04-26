В Нелидовском РЭС Тверьэнерго установлено более 500 новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в рамках реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии установлено 572 выносных счетчика автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) на территории Бельского участка Нелидовского района электрических сетей.

Внедрение АСУЭ позволит осуществлять непрерывный мониторинг режимов работы сети 6-10 кВ, улучшать качество передаваемого сигнала, минимизировать несанкционированное вмешательство в работу комплексов учета сторонними лицами и обеспечить эффективное противодействие попыткам хищения электроэнергии. Показания с данных приборов автоматически передаются в АСУЭ электросетевой компании, при этом потребитель имеет возможность снимать показания прибора с помощью выносного пульта с ЖК-дисплеем, не выходя из дома.

Стоит отметить, что энергетики на личном примере показывают потребителям необходимость установки новых интеллектуальных приборов учета. Сотрудники Бельского участка Нелидовского РЭС первыми в районе решили оборудовать свои дома выносными счетчиками.

«Умный» счётчик – это не только оптимальное решение и удобство для сетевой компании, но и комфорт для потребителя», - отмечает специалист пункта работы с потребителями Нелидовского РЭС Ольга Новикова, также установившая новый интеллектуальный прибор учета. – «Помимо возможности дистанционного съёма показаний, данные комплексы учета позволяют использовать несколько вариантов тарифов по желанию жителей. Таким образом, выбрав наиболее подходящий для себя тариф, можно существенно снизить оплату электроэнергии».

«Установка новых многофункциональных выносных измерительных комплексов позволит значительно сократить количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, - отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Антон Балакин. - «Модернизация существующей системы учета филиала даст возможность снизить потери электроэнергии в Нелидовском РЭС на 1 млн. кВт/ч в год, что в денежном эквиваленте составит - более 3 млн.рублей».