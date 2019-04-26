Выбраны подрядчики по проекту модернизации гидрокомплекса мощностью 4,1 ГВт в Австралии

Консорциум в составе инженерно-строительных компаний Salini Impregilo (Италия) и Clough (Австралия) выиграл контракт стоимостью $ 3,6 млрд на проведение работ по проекту модернизации гидроэнергетического комплекса Snowy Mountains hydroelectric Scheme (Snowy). Доля итальянской компании в проекте составляет 65%, а австралийской соответственно – 35%.

Гидрокомплекс Snowy установленной мощностью 4,1 ГВт построен в 1974 г. в штате Новый Южный Уэльс (New South Wales) на юго-востоке Австралии. В состав гидрокомплекса входят: 16 крупных плотин, 7 электростанций, 2 насосные станции и система туннелей, трубопроводов и акведуков общей протяженностью 225 км. Snowy обеспечивает электро- и водоснабжение засушливых сельскохозяйственных районов региона.

Целью проекта модернизации гидрокомплекса, получившего название Snowy 2.0, является увеличение установленной мощности гидрокомплекса за счет сооружения ГАЭС мощностью 2 ГВт в турбинном режиме. Модернизация гидрокомплекса необходима для поддержания надежности энергоснабжения в стране в связи с закрытием стареющих угольных ТЭС.

В декабре 2018 г. проект модернизации гидрокомплекса был утвержден собственником и оператором Snowy – австралийской государственной генерирующей и энергосбытовой компанией Snowy Hydro, владеющей и управляющей 5,5 ГВт генерирующих мощностей в стране.

Согласно подписанному контракту в объем работ, выполняемых Salini Impregilo, входят: присоединение действующих плотин Tantangara и Talbingo к гидротехническим сооружениям Snowy 2.0 путем прокладки нескольких дополнительных туннелей, а также сооружение машинного зала ГАЭС, расположенного примерно на глубине 1 км под землей.

Проект Snowy 2.0 стоимостью $ 4,5 млрд является основным пунктом плана правительства Австралии по реконструкции энергетического сектора. В феврале 2019 г. правительство Австралии одобрило выполнение подготовительных работ по проекту Snowy 2.0 и обязалось инвестировать $ 989 млн в его реализацию. Реализация проекта является частью предвыборной политики правительства по изменению климата, в рамках которой правительство обязалось выделить $ 1,43 млрд на реализацию проектов, способствующие сокращению выбросов парниковых газов.

Ожидается, что первую электроэнергию Snowy 2.0 выработает в конце 2024 г.

Информационно-аналитический ресурс HydroWorld