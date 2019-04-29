Москва, 30 апреля. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.



В ходе переговоров министры обсудили ряд актуальных вопросов в рамках двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, вопросы поставки и транспортировки газа и электроэнергии, а также актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.



В заключение встречи Александр Новак пригласил Виктора Каранкевича посетить международный форум «Российская энергетическая неделя», запланированный к проведению в Москве со 2 по 5 октября 2019 года.