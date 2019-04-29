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Встречи

Александр Новак встретился с Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем

Минэнерго, Беларусь

Минэнерго, Беларусь

Москва, 30 апреля. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.

В ходе переговоров министры обсудили ряд актуальных вопросов в рамках двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, вопросы поставки и транспортировки газа и электроэнергии, а также актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

В заключение встречи Александр Новак пригласил Виктора Каранкевича посетить международный форум «Российская энергетическая неделя», запланированный к проведению в Москве со 2 по 5 октября 2019 года.

Компания: Министерство энергетики РФ

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