NEW. ИНТЕРВЬЮ с Андреем Писанным
30 апреля 2019, 17:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Москва, 30 апреля. – Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.
В ходе переговоров министры обсудили ряд актуальных вопросов в рамках двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, вопросы поставки и транспортировки газа и электроэнергии, а также актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.
В заключение встречи Александр Новак пригласил Виктора Каранкевича посетить международный форум «Российская энергетическая неделя», запланированный к проведению в Москве со 2 по 5 октября 2019 года.