HENGTONG-OPTIC ELECTRIC на выставке "СВЯЗЬ 2019": итоги

26 апреля 2019 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» завершилась 31-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2019» – одно из главных событий года в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и навигации, в которой HENGTONG-OPTIC ELECTRIC принимало активное участие.

Выставка «СВЯЗЬ» проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприятием в СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. В этом году в ней принимали участие 395 компаний из Белоруссии, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Кипра, Китая, Кореи, Латвии, Нидерландов, России, Румынии, США, Финляндии и Франции.

Подводя итоги, можно смело отметить, что выставка «СВЯЗЬ-2019» для нас удалась. Она показала себя отличной площадкой для продвижения продукции. Следуя рыночным тенденциям и ориентируясь на клиентский спрос, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC представил на стенде решения для операторов связи, государственных структур, в том числе воздушные микрокабели, интегрированные схемы разводки, оптоволокно со сверхнизкими потерями 400G, волоконно-оптический кабель, FTTx, FTTH, трансатлантические коммуникации и т. д. В течение четырёх выставочных дней на стенде компании проводилась активная работа с клиентами, удалось встретиться с нынешними партнерами и заказчиками, а также найти новые полезные контакты.

HENGTONG OPTIC-ELECTRIC выражает благодарность всем, кто принял участие в выставке, кто подходил и задавал вопросы, давал ценную информацию и оставлял пожелания. Благодаря Вам мы получили колоссальный импульс для дальнейшего развития продукции на российском рынке.