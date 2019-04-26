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Мероприятия

IEK GROUP поздравляет с Днем Весны и Труда!

IEK GROUP поздравляет с Днем Весны и Труда!

30 апреля 2019, 16:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

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 1 мая в России отмечается День Весны и Труда. Этот праздник важен во все времена, ведь честный труд — основа благополучия всего общества и каждой семьи.

IEK GROUP поздравляет вас с Первомаем! Желаем вам успехов в труде и сплоченного коллектива. Смело ставьте перед собой цели, покоряйте вершины, и пусть достигнутые результаты радуют вас и вдохновляют на дальнейшие свершения. Пусть работа всегда приносит удовольствие и открывает новые возможности. Счастья и отличного настроения!

Компания: Группа компаний IEK

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