На отремонтированном участке федеральной трассы энергетики установили новые опоры

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») провели монтажные работы по замене опор на переходах ВЛ через отремонтированный участок автодороги «подъезд к г.Кириллов» с федеральной автотрассы А-119 «Вологда – Медвежьегорск» в Кирилловском районе.

В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту автодороги «подъезд к г.Кириллов» были выполнены мероприятия по переустройству пересечений с воздушными линиями электропередачи с увеличением габарита до проезжей части: ВЛ 10 кВ Борбушино заменены 2 железобетонные опоры на повышенные и голый провод на провод СИП. Кроме того, на ВЛ 0,4 кВ Зыбошное заменены 4 деревянные опоры на железобетонные опоры, в том числе 2 повышенные, выполнен подвес провода на вновь установленные опоры.

Добавим, что реконструкция обеспечит безопасную перевозку грузов по отремонтированному участку автодороги.