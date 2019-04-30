Опубликован Предварительный график реализации проектов модернизации на 2022-2024 годы

В соответствии с п.277 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), и п.10.1 Регламента проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) АО «СО ЕЭС» опубликовал Предварительный график реализации проектов модернизации по итогам отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций с началом поставки мощности в период с 01.01.2022 по 31.12.2024 (далее – КОММод 2022-2024).

В Предварительный график реализации проектов модернизации, сформированный по итогам КОММод 2022-2024, включены все генерирующие объекты, включенные в Предварительный перечень отобранных проектов модернизации на 2022–2024 годы, без изменения сроков реализации мероприятий по модернизации.

Перечень генерирующих объектов, включенных в Предварительный график реализации проектов модернизации по итогам КОММод 2022-2024, а также перечень генерирующих объектов, не отобранных по итогам КОММод 2022-2024, в соответствии с п.277 Правил оптового рынка направлен в Минэнерго России для подготовки предложений по проектам модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций, подлежащим рассмотрению Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики