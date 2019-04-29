Совет директоров компании "Россети" согласовал назначение новых заместителей генерального директора

Совет директоров «Россетей» внес изменения в организационную структуру холдинга, в соответствии с которой в управляющей компании введены две новые должности – заместителя генерального директора, курирующего вопросы деятельности группы на Северном Кавказе, и заместителя генерального директора по операционной деятельности.



Заместителем генерального директора по делам Северного Кавказа назначен действующий глава дочернего общества компании «Россети» - МРСК Северного Кавказа – Виталий Иванов, который будет совмещать работу на двух должностях.



Совет директоров также согласовал назначение Константина Михайлика на позицию заместителя генерального директора по операционной деятельности.



Кроме того, члены Совета директоров поддержали перевод Ларисы Романовской на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.



Занимавшая эту позицию ранее Людмила Селиванова переходит на должность главного советника. Она займется развитием многостороннего сотрудничества группы «Россети» с субъектами Российской Федерации. Людмила Селиванова имеет богатый опыт работы в регионах и обладает широкими компетенциями в области экономики и финансов.