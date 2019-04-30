Современный высоковольтный разъединитель установлен на узловой подстанции 110 кВ "Усть-Джегута"

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа-«Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в ГК «Россети») завершили работы по демонтажу старого и установке нового высоковольтного разъединителя на подстанции 110 кВ «Усть-Джегута». При помощи этого коммутаторного устройста производится разъединение и переключение отдельных участков электрических цепей при отсутствии в них тока. Главным образом его применяют для обеспечения безопасности при выполнении профилактических и ремонтных работ на отключенных участках.

Узловая подстанция 110 кВ «Усть-Джегута» - один из старейших питающих центров филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». Она была введена в эксплуатацию в 1960 году.

«Через этот питающий центр проходят транзитные линии электропередачи на подстанцию «Южная» в Черкесске, подстанцию «Кош-Хабль» в Хабезском районе, а также линии низкого напряжения, обеспечивающие электроэнергией потребителей Усть-Джегутинского района. Поэтому ежегодно ее ремонту и модернизации уделяется пристальное внимание, поскольку от этого зависит электроснабжение нескольких тысяч потребителей», - рассказал старший мастер Усть-Джегутинской группы подстанций филиала Сергей Молчанов.



Под руководством старшего мастера все работы выполнили специалисты Усть-Джегутинской группы подстанции с привлечением спецавтотранспорта Усть-Джегутинских РЭС.



Наряду с заменого разъединителя они также провели плановый ремонт средств измерения, трансформатора тока и ограничителей перенапряжения.

Энергетикам также предстоит провести здесь ремонт трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 20 мегавольт-ампер каждый, закрытого распределительного устойства-6 кВ, секций шин, КРУН-10 кВ, открытого распределительного устройства-110 кВ, выключателей, отделителей и короткозамыкателей, присоединений плавки гололеда, трансформаторов тока и напряжения, другого вспомогательного оборудования.

Все эти работы планируется завершить в течение ближайшего месяца, после чего оборудование подстанции 110 кВ «Усть-Джегута» будет полностью готово к прохождению сезона максимальной нагрузки на сети.