С праздником Весны и Труда поздравляет медиахолдинг "РусКабель"

Уважаемые коллеги, читатели и гости портала RusCable.Ru!

Коллектив медиахолдинга "РусКабель" и проектов RusCable.Ru, Insider и ЭНЕРГОСМИ.РУ поздравляет вас вас с праздником Весны и Труда!



Российская кабельная отрасль, электротехническая промышленность и энергетика всегда были сильны трудовыми традициями, рабочими династиями, преемственностью поколений. Приходя в отрасль, в нее влюбляются и остаются. Работа для нас – это работа в команде, где важна ответственность каждого за общий результат, уверенность в коллегах и поддержка старшего поколения. Этот день стал символом единения всех работающих независимо от профессии и должности.



В этот праздничный день нам хочется поблагодарить всех работников отрасли за высокий профессионализм, энтузиазм и целеустремленность. Самые добрые слова адресуем ветеранам, чей труд стал основой наших последующих успехов. Важно, чтобы наши устремления были обеспечены честным, добросовестным трудом, который является основой благополучия семьи, общества, государства. Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.



Желаем вам новых достижений, радостных событий, благополучия и здоровья!