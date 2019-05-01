То, что нас связывает: на выставке "Связь–2019" представили уже проверенные решения и новейшие перспективные разработки

С 23 по 26 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» состоялась масштабная выставка «Связь–2019» – крупнейшее в СНГ и Восточной Европе мероприятие в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Выставка прошла в рамках Российской недели высоких технологий и затронула все самые актуальные вопросы рынка информационных технологий.



Выставка «Связь» проводится с 1975 года, поэтому неудивительно, что она вызывает большой ажиотаж и отклик, собирая на своей площадке экспертов более чем из 60 стран мира и со всей России. В этот раз в ней приняли участие почти 400 компаний-производителей из 15 стран мира, включая США, Нидерланды, Израиль, Германию, Италию и Китай. Выставка прошла при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.



Среди ведущих трендов экспозиции и деловой программы мероприятия – информационная безопасность, умная мобильность, Дроны и беспилотные системы, искусственный интеллект, умный город, 5G, цифровое правительство и навигационные технологии. Среди участников выставки как ее постоянные экспоненты, так и дебютанты, которые, несомненно, высоко оценили возможности и перспективы участия в таком событии. На стендах компаний-производителей была представлена как уже зарекомендовавшая себя продукция, так и инновационные разработки и самые последние новинки.



Постоянный участник выставки «Сарансккабель-Оптика» традиционно представил на своем стенде полный ассортимент ВОК для различных областей применения, оптические решения для энергетики: кабели марок ГТ, ОКГТ, СИП-2, СИП-3, а также неизолированные провода марок А, АС. Также предприятие показало свою новинку 2019 года – витую пару (LAN-кабель).



Свою новую разработку – не имеющее аналогов решение для систем видеонаблюдения и охраны – представило НПП «Старлинк». В конструкции комбинированного волоконно-оптического кабеля СЛ-ОЭК-ПЦ нет стальных элементов, что обеспечиваем ему малые вес и габариты. Кроме того, по заявлению изготовителя, особенности его конструкции позволяют в два раза снизить расходы на логистику и монтаж кабеля.



Завод ИНКАБ представил полную линейку своих оптических кабелей и нанивную технологию, а также продемонстрировал новинку — элементы цифровой инфраструктуры «умного» города. Кроме того, специалисты ИНКАБа провели мастер-классы по монтажу оптических муфт от ВОЛС.Эксперта и большой семинар «Цифровой тренд: FTTH. Как строить максимально эффективно?».



На стенде HENGTONG OPTIC-ELECTRIC в числе решений для операторов связи и государственных структур, были показаны воздушные микрокабели, интегрированные схемы разводки, оптоволокно со сверхнизкими потерями 400G, волоконно-оптический кабель, FTTx, FTTH, трансатлантические коммуникации.



Одним из наиболее широко представленных разделов выставки стал раздел «Кабели связи». В нем насчитывалось порядка 40 компаний, среди которых АО «ОФС РУС ВОКК» из Воронежской области, ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» и ЗАО «Полимет» из Ростовской области.



Участники и посетители выставки «Связь–2019» остались довольны тем, как прошло мероприятие, и высоко оценили не только уровень его организации, но также знаковость, высокий потенциал и важность для развития телекоммуникационных технологий.

Так заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов отметил, что на выставке «Связь» представлены все наработки в различных областях цифровой экономики. И по его словам, «именно объединение различных направлений развития IT-сферы, телекоммуникационной сферы, образования, науки, прорывных достижений в смежных отраслях всегда дает очень серьезный синергетический эффект. А эта выставочная площадка – именно то место, где производители находят потребителей и наоборот».



В следующем году выставка пройдет 21–24 апреля на той же площадке. А RusCable.Ru, как и всегда, продолжает держать вас в курсе всех самых важных и актуальных отраслевых событий, являясь вашим надежным и оперативным проводником в мире полезных и интересных новостей кабельной и электротехнической промышленности.