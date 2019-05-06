Денис Мантуров встретился с руководителем JCB Грэмом МакДональдом

Москва, 30 апреля. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с Грэмом МакДональдом - CEO британской компании JCB, одного из крупнейших мировых производителей тяжелого строительного оборудования.

Глава Минпромторга России подчеркнул значимость инвестиций JCB в российскую экономику и предложил двигаться дальше, повышая эффективность работы и оптимизируя производственные процессы.

Мы предлагаем иностранным промышленникам осуществлять полноценную локализацию наукоемких производств на территории России, ведь значительная часть технологических операций совершается в пределах нашей страны

- отметил Денис Мантуров.

Российское специальное машиностроение сегодня динамично развивается. По словам Дениса Мантурова, Россия заинтересована в развитии производства JCB, в том числе в его локализации на российской территории в свете трансфера зарубежных технологических решений.

Для нас производство, которое локализовано в Российской Федерации иностранными инвесторами – это российское производство. Компания может рассчитывать на ряд льгот и преференций, если планируется создание в нашей стране полноценного производства

- рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Сегодня для индустриальных инвесторов в России созданы специальные режимы, соответствующие лучшим мировым практикам.

Возможно предоставление льготных кредитов иностранным покупателям российских высокотехнологичных товаров, компенсация организациям затрат на транспортировку и патентование продукции, а также механизм СПИК, который сейчас проходит стадию модернизации в интересах бизнеса и государства

- заметил Денис Мантуров.

Кроме того, Министр предложил главе компании JCB создать в России центр разработок:

В нашей стране сегодня большое количество талантливых молодых инженеров-конструкторов

- заключил он.