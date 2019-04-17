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Модернизация

Филиал "Владимирэнерго" обеспечил дополнительной мощностью телевизионную станцию

Филиал Владимирэнерго обеспечил дополнительной мощностью телевизионную станцию

6 мая 2019, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Владимирэнерго

Энергетики филиала «Владимирэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросети станцию цифрового наземного телевизионного вещания «Муром» в Муромском районе.

Объекту предоставлено 6 кВт дополнительной мощности. Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции 110/6 кВ «Стрелочная», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Ковровские электрические сети» Владимирэнерго. Максимальная мощность объекта, с учетом ранее присоединенной, составила 21 кВт.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Оно включает полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития и создает благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата в регионе.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"

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