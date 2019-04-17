Филиал "Владимирэнерго" обеспечил дополнительной мощностью телевизионную станцию

Энергетики филиала «Владимирэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросети станцию цифрового наземного телевизионного вещания «Муром» в Муромском районе.



Объекту предоставлено 6 кВт дополнительной мощности. Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции 110/6 кВ «Стрелочная», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Ковровские электрические сети» Владимирэнерго. Максимальная мощность объекта, с учетом ранее присоединенной, составила 21 кВт.



Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Оно включает полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития и создает благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата в регионе.