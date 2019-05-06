Сибкабель установил исторический рекорд по объему переработки меди

Завод «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) в марте 2019 года установил исторический рекорд по объему переработки медной катанки - 1516 тонн. Это объясняется в первую очередь включением в производственную программу металлоёмких заказов, то есть кабельной продукции крупного сечения.

"Анализируя данные по переработке меди и количеству выпущенной продукции за последние 5 лет, можно отметить, что мы впервые показали столь высокий результат. В среднем заводские цеха ежемесячно перерабатывают порядка 1100-1200 тонн меди. В марте прошлого года данный показатель составил 1423 т. Производственные мощности и универсальность имеющегося на предприятии оборудования позволяют нам достигать поставленных задач, выполнять и перевыполнять годовую производственную программу", – отметил заместитель директора по производству Сибкабеля Сергей Липовка.

В структуре произведенной в марте кабельной продукции основное место занимают нефтепогружные кабели, которые составляют почти треть от общего объёма выпуска. Здесь также зафиксирован рекорд – более 1326 км. «Сибкабель» выпускает как серийные, так и усовершенствованные конструкции, предназначенные для сложных условий эксплуатации. Одна из наиболее востребованных разработок - кабель марки КПпФБП-130. Он имеет изоляцию из термостойкого блоксополимера и обмотку фторопластовой лентой, которая полностью защищает изделие от проникновения пластовой жидкости и снижает воздействие на него высоких температур и агрессивной среды.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»