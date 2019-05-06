Состоялась встреча Антона Инюцына с делегацией Кабо-Верде

Москва, 29 апреля. - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел встречу с Министром иностранных дел и обороны Республики Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешом и Министром промышленности, торговли и энергетики Республики Кабо-Верде Александре Диасом Монтейру.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях развития российско-кабовердианского сотрудничества в области энергетики.

Среди приоритетных областей стороны выделили взаимодействие в сферах СПГ и возобновляемых источников энергии.