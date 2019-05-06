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Встречи

Состоялась встреча Антона Инюцына с делегацией Кабо-Верде

Минэнерго, Кабо-Верде

Москва, 29 апреля. - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел встречу с Министром иностранных дел и обороны Республики Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешом и Министром промышленности, торговли и энергетики Республики Кабо-Верде Александре Диасом Монтейру.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях развития российско-кабовердианского сотрудничества в области энергетики.

Среди приоритетных областей стороны выделили взаимодействие в сферах СПГ и возобновляемых источников энергии.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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