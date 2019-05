Startup Village в "Сколково"

29–30 мая в Инновационном центре «Сколково» состоится седьмая ежегодная международная конференция Startup Village 2019. Спикерами мероприятия станут успешные предприниматели из разных стран, топ-менеджеры крупных российских технологических корпораций, представители власти и институтов развития. Они обсудят последние технологические тренды и способы формирования нового поколения российских предпринимателей.

Тема, которая в этом году прозвучит в каждом треке программы конференции, – «Digital Rock Stars. The dark side of the tech» (англ.

«Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий»). Представители технологического бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими стартаперами.

В числе спикеров Startup Village 2019:

Виктор Вексельберг , Президент Фонда «Сколково»;

, Президент Фонда «Сколково»; Аркадий Дворкович , Председатель Фонда «Сколково»;

, Председатель Фонда «Сколково»; Анатолий Чубайс , Председатель Правления УК «Роснано», Председатель Правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ;

, Председатель Правления УК «Роснано», Председатель Правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ; Игорь Дроздов , Председатель правления Фонда «Сколково»;

, Председатель правления Фонда «Сколково»; Пекка Вильякайнен , советник Президента Фонда «Сколково»;

, советник Президента Фонда «Сколково»; Кирилл Каем , старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»;

, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»; Эдвин Диндер , вице-президент Huawei;

, вице-президент Huawei; Дэйв Вайсер , основатель и CEO Gett;

, основатель и CEO Gett; Сергей Солонин , сооснователь и генеральный директор QIWI;

, сооснователь и генеральный директор QIWI; Ольга Ускова , президент компании «Когнитивные Технологии»;

, президент компании «Когнитивные Технологии»; Илья Сачков , основатель, генеральный директор Group-IB;

, основатель, генеральный директор Group-IB; Франческа Бриа , главный директор по технологиям и цифровым инновациям, городской совет Барселоны;

, главный директор по технологиям и цифровым инновациям, городской совет Барселоны; Альберто Прадо , руководитель Philips HealthWorks в Royal Philips;

, руководитель Philips HealthWorks в Royal Philips; Франсес Симовиц , управляющий директор, CEO компании NUMA New York;

, управляющий директор, CEO компании NUMA New York; Абинав Синха, главный операционный директор, OYO Hotels and Homes.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Широкое внедрение инновационных технологий – залог эффективного развития экономики. Однако довольно часто те, кто готов инвестировать в разработки, тестировать новые технологии на своем производстве, покупать готовые решения и модернизировать свою экосистему, не знают, с чего начать. Конференция Startup Village призвана помочь встретиться и познакомиться потенциальным заказчикам и разработчикам технологий, услышать друг друга и, возможно, наметить первые совместные шаги».

Также в рамках конференции состоится конкурс питч-презентаций с призами от 1 до 5 млн рублей. Жюри выберет победителей в двух категориях – «Конкурс компаний» и «Конкурс проектов ранних стадий».

Полный список спикеров Startup Village 2019 (информация пополняется): startupvillage.ru/speakers

Подробная информация о конференции: startupvillage.ru

Купить билет: startupvillage.ru/price

Справочная информация

Startup Village 2019 – седьмая Международная конференция для технологических предпринимателей. Уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции – общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в «Сколково» – первом иннограде России. Организатор проекта – Фонд «Сколково».

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории «Сколково». Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.

Сайт: www.sk.ru

Telegram: @oi_press



