Startup Village в "Сколково"

NEW. ИНТЕРВЬЮ с Андреем Писанным
6 мая 2019, 16:05
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ
29–30 мая в Инновационном центре «Сколково» состоится седьмая ежегодная международная конференция Startup Village 2019. Спикерами мероприятия станут успешные предприниматели из разных стран, топ-менеджеры крупных российских технологических корпораций, представители власти и институтов развития. Они обсудят последние технологические тренды и способы формирования нового поколения российских предпринимателей.
Тема, которая в этом году прозвучит в каждом треке программы конференции, – «Digital Rock Stars. The dark side of the tech» (англ.
«Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий»). Представители технологического бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими стартаперами.
В числе спикеров Startup Village 2019:
Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Широкое внедрение инновационных технологий – залог эффективного развития экономики. Однако довольно часто те, кто готов инвестировать в разработки, тестировать новые технологии на своем производстве, покупать готовые решения и модернизировать свою экосистему, не знают, с чего начать. Конференция Startup Village призвана помочь встретиться и познакомиться потенциальным заказчикам и разработчикам технологий, услышать друг друга и, возможно, наметить первые совместные шаги».
Также в рамках конференции состоится конкурс питч-презентаций с призами от 1 до 5 млн рублей. Жюри выберет победителей в двух категориях – «Конкурс компаний» и «Конкурс проектов ранних стадий».
Полный список спикеров Startup Village 2019 (информация пополняется): startupvillage.ru/speakers
Подробная информация о конференции: startupvillage.ru
Купить билет: startupvillage.ru/price
Справочная информация
Startup Village 2019 – седьмая Международная конференция для технологических предпринимателей. Уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции – общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в «Сколково» – первом иннограде России. Организатор проекта – Фонд «Сколково».
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории «Сколково». Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.
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