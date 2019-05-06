В Кондопожском районе отремонтируют 17 ЛЭП

В рамках "Ремонтной программы на 2019 год" линии электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ в Кондопожском районе будут отремонтированы в поселках Гирвас, Кедрозеро, Кончезеро, а также в деревнях Койкары, Эльмус, Ватнаволок и Уссуна. Отремонтировать несколько ЛЭП планируется и в районном центре – Кондопоге.

На 17 воздушных линиях электропередачи энергетики заменят 208 опор и смонтируют новый провод. Ремонтные работы проводятся силами персонала компании (хозяйственным способом). Как отметили в АО "ПСК", ремонты ЛЭП значительно повысят надежность энергоснабжения населения района.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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