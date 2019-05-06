В Нижнем Тагиле продолжается модернизация электросетевого комплекса

В Нижнем Тагиле специалисты «Тагилэнергосети», филиала «Облкоммунэнерго, приступили к модернизации электросетевого хозяйства городского округа – до конца года в рамках производственной программы предприятия энергетики направят на эти цели 53,5 млн. рублей.

Из них 17 млн. рублей вложат в техническое перевооружение и строительство новых линий электропередачи. Уже реконструировано 4,7 км. высоковольтной линии в поселке Волчёвка – стоимость работ составила 3 млн. рублей.

— В настоящее время работы проходят и в селе Покровское – в этом населенном пункте самая высокая степень износа в городском округе, поэтому жители жаловались на низкое напряжение и частые отключения электроэнергии. В Покровском мы обновим около 6 км распределительных сетей – для этого потребуется заменить 227 опор и протянуть провод СИП. И реконструируем 2 км ЛЭП 10кВ, на это выделено 6,3 млн. рублей, — рассказал ИА «Уральский меридиан» главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

Сейчас подрядная организация возводит новые воздушную и кабельную ЛЭП 6 кВ для повышения надежности электроснабжения жителей улицы Свердлова Дзержинского района. В течение года реконструкция сетей и трансформаторных подстанций пройдет и в других районах Горноуральского городского округа.

Кроме того, в 2019 году в электросетевом комплексе Нижнего Тагила, эксплуатацией которые эксплуатирует «Облкоммунэнерго», будет создана система телеметрии и телемеханики, которая позволит автоматизировать процесс управления режимами работы энергообъектов.

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