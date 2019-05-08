Более 4,6 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог в Якутии в 2019 году

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Свыше 4,6 млрд рублей направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Якутии в 2019 году, сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

"За счет бюджетов трех уровней будет направлено более 4,6 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в Якутии в 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что региональное софинансирование ожидается на уровне свыше 2,2 млрд рублей, федеральное - более 1,7 млрд рублей. В частности, порядка 1,5 млрд рублей будет направлено на строительство, ремонт и реконструкцию 25 км городских дорог Якутска в 2019 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

ТАСС