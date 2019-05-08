Энергетики филиала "Севкавказэнерго" - возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского союза Иссе Плиеву

В преддверии 74-летней годовщины Великой Победы, в столице Северной Осетии прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику генерала армии, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики Иссе Плиеву.

В мероприятии приняли участие и сотрудники Северо-Осетинского филиала МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» во главе с и.о директора Александром Таболовым. Энергетики возложили венки и цветы у подножия памятника всемирно прославленного осетинского полководца.

В годы Великой Отечественной войны Исса Плиев командовал войсками в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Во время советско-японской войны командовал конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года, и за разгром Квантунской армии награждён второй звездой Героя Советского Союза.

Во время Карибского кризиса, с июля 1962 года по май 1963 года, командовал Группой советских войск на Кубе в ходе операции «Анадырь».