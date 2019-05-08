ФСК ЕЭС провела в регионах предпраздничные акции ко Дню Победы

В канун 9 мая ФСК ЕЭС в регионах Центра, Северо-Запада, Сибири, Урала, Юга и Северного Кавказа провела мероприятия, приуроченные к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники компании посетили мемориалы, были организованы торжественные встречи ветеранов ВОВ и отрасли, состоялись символические акции. В Москве представители ФСК ЕЭС приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику маршалу Жукову и Могиле Неизвестного солдата.



По городам Кавказских Минеральных Вод уже в пятый раз филиалом ФСК ЕЭС – МЭС Юга был проведен велопробег «9 мая в сердцах поколений». К акции присоединились более 70 сотрудников компании. Они посетили мемориал в поселке Энергетик и приняли участие в восхождении на гору Бештау, где была развернута георгиевская лента длиной 74 метра.



В МЭС Центра была организована поездка в деревню Петрищево Московской области с возложением цветов к памятнику герою СССР З. Космодемьянской, в МЭС Северо-Запада – экскурсия по городу воинской славы Кронштадту, в МЭС Урала – встреча с ветеранами. В Красноярске при поддержке сибирского филиала ФСК ЕЭС состоялся праздничный концерт для участников войны и работников отрасли. Сотрудники МЭС Волги возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Самаре.



В Москве с участием руководителей ФСК ЕЭС состоялись мероприятия, организованные Советом ветеранов энергетики совместно с Минэнерго России – митинг у Мемориального комплекса павшим в боях энергетикам, возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову. Компания также провела вечер-встречу участников войны и ветеранов отрасли.



В преддверии праздника во всех филиалах ФСК ЕЭС прошла ежегодная акция вручения георгиевских ленточек сотрудникам. 9 мая энергетики примут участие в международной акции памяти «Бессмертный полк» в Москве, Санкт-Петербурге, городах Сибири и Западной Сибири, Урала, Дальнего Востока, Поволжья, Юга и Северного Кавказа.