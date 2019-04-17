Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский: "Эффективная реализация проекта цифровой трансформации зависит от нацеленности каждого сотрудника на результат"

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский проинспектировал ход выполнения поставленных задач в рамках реализации в электросетевом комплексе Калужской области концепции «Цифровая трансформация-2030».

Калугаэнерго – один из 5 «пилотов» компании, в которых при поддержке администраций регионов реализуется проект цифровизации электросетевого комплекса. Игорь Маковский подчеркнул, что лично курирует «пилотные филиалы», так как тема цифровой трансформации для компании приоритетная.

Глава компании потребовал изменить принципы работы по всем бизнес-процессам, особенно в пилотных регионах: «По одному из самых главных направлений – надежности – мы должны уже сегодня уходить от принципа «быстро устранили», меняя его на принцип «спрогнозировали и не допустили».



Напомним, 21 декабря 2018 года Совет директоров Группы компаний «Россетей» утвердил концепцию «Цифровой трансформации 2030». МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья одной из первых в электросетевом комплексе страны разработала свою программу цифровизации, которая рекомендована для реализации в других компаниях.

В рамках проекта в 5 регионах, в том числе в Калужской области, было подписано Соглашение о взаимодействии Правительства региона и ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса по принципу цифровой трансформации. Игорь Маковский поручил разработать аналогичные программы для каждого района электрических сетей.

Глава компании особенно заострил тему личной заинтересованности персонала в эффективном воплощении проекта цифровой трансформации: «Очень многое зависит от каждого сотрудника, мы все должны «болеть» этой темой, прилагать максимум усилий, чтобы получить желаемый результат», - отметил Игорь Маковский.

Одной из ключевых тем обсуждения стало создание в Калугаэнерго Единого центра управления сетями (ЕЦУС), который предполагает построение современной автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства региона.

Основная задача создания ЕЦУС - осуществление централизованного оперативно-технологического управления электросетевым комплексом Калугаэнерго и ведение информационно-справочной и противоаварийной работы с единого диспетчерского пункта.



В структуре будущего ЕЦУС четыре структурных подразделения: служба РЗАиМ, служба электрических режимов, оперативно-ситуационный отдел и диспетчерская служба. В свою очередь диспетчерская служба включает три участка: участок оперативно-технологического управления (ОТУ) основной сетью 35-110 кВ, оснащенный системой коллективного отображения информации (СКОИ), участки ОТУ распределительной и городской сетями. В смене одновременно будет находиться 21 диспетчер.

Игорь Маковский поставил задачу сокращения запланированных сроков реализации проекта, так как это позволит повысить наблюдаемость сетей, снизить время устранения технологических нарушений и повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Калужской области.

Подводя итоги рабочего визита, Игорь Маковский подчеркнул: