Коллектив ГУП РК "Крымэнерго" поздравил ветеранов энергетики – участников боевых действий Великой Отечественной войны

Среди тех, кого энергетики поздравили со знаменательной датой – инвалид Великой Отечественной войны Анатолий Николаевич Синица. Подростком ему пришлось пережить оккупацию Крыма. После освобождения полуострова Анатолий Николаевич прошел подготовку и попал в действующую военную часть, принял участие в кровопролитных боях в Белоруссии, Литве и Латвии. Победа застала его в госпитале: за фронтовое ранение боец Синица был награжден орденом Великой Отечественной Войны 2 степени. После войны Анатолий еще 5 лет служил в армии, получил высшее образование. А потом почти 20 лет проработал в «Крымэнерго», в том числе – на должности главного инженера предприятия.

Слова поздравления прозвучали и в адрес Елены Гавриловны Чигриной. Войну встретила 15-летней девчонкой под Ленинградом. После ускоренной медицинской подготовки работала в прифронтовом военном госпитале, где нередко первую помощь раненым приходилось оказывать под вражеским огнем. По мере передвижения линии фронта перемещался и госпиталь: вместе с ним Елена дошла в 1945 году до Кишинева. После войны Елена Гавриловна получила экономическое образование и вместе с мужем обосновалась в Симферополе. С 1968 года она работала в «Крымэнерго» - сначала старшим бухгалтером, затем руководителем группы учета труда и заработной платы и начальником отдела труда и заработной платы.

Состоялась встреча и с Надеждой Анисимовной Рязанцевой. Так же, как и Анатолию Синице, ей довелось провести в Крыму страшные годы фашистской оккупации. После освобождения девушка осталась в Крыму и была среди тех, кто восстанавливал разрушенное войной хозяйство полуострова. Она прошла специальную подготовку и стала работать шофером мехколонн, Надежда перевозила по всему Крыму разнообразные грузы: строительные материалы, оборудование, сельскохозяйственную продукцию. В 1948 году пришла работать шофером в «Крымэнерго», затем стала электромонтером по эскизированию трасс кабельных линий СДТУ. Думала ли она, что отдаст родному предприятию почти 40 лет своей жизни?..

Ветеранам энергетики, защищавшим нашу Родину в страшные годы войны, традиционно вручили поздравительные открытки с теплыми пожеланиями и подарки от коллектива ГУП РК «Крымэнерго».

Генеральный директор Максим Лойко пожелал участникам Великой Отечественной здоровья и отметил, что ветераны, проработавшие много лет на предприятии, являются носителями ценного профессионального и жизненного опыта.

Все поздравления неизменно начинались со слов благодарности за храбрость и мужество в боях, за веру в Победу, за восстановление электросетей Крыма после войны. Именно благодаря самоотверженному труду, мужеству и высокой гражданской ответственности ветеранов крымской энергетики работает сегодня мощная энергосистема полуострова.

Председатель профкома ГУП РК «Крымэнерго» Олег Цветков отметил, что дата 9 Мая никогда не утратит своего значения. «Ежегодные встречи с ветеранами накануне Дня Победы мы проводим много лет подряд. Эта важная традиция позволяет чествовать людей, которые воевали на фронтах и трудились в тылу, приближая Победу».