Кубаньэнерго отремонтировало крупный энергоузел Тихорецка

Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети») завершили капитальный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Мясокомбинат», являющейся важным центром питания для жителей города Тихорецка. На ремонт энергообъекта направлено свыше 4 млн рублей.

На энергообъекте выполнен ремонт более 60 единиц подстанционного оборудования, заменены устаревшие высоковольтные вводы на силовом трансформаторе и масляном выключателе. Проведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов.

Также энергетики провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории − техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.

Подстанция «Мясокомбинат» – источник электроснабжения для таких крупных потребителей как мясокомбинат «Тихорецкий», завод детских мясных консервов «Тихорецкий», Тихорецкий железнодорожный узел, Тихорецкий сыркомбинат, Ледовый дворец, очистные сооружения города. Он также обеспечивает энергией свыше 11 тысяч жителей юго-западной части города.