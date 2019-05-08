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Медиахолдинг "РусКабель" поздравляет с Днем Великой Победы!

Уважаемые коллеги, читатели и гости портала RusCable.Ru!

Коллектив медиахолдинга "РусКабель" и проектов RusCable.Ru, Insider и ЭНЕРГОСМИ.РУ поздравляет днем Великой Победы!

9 Мая – это самый важный и одновременно самый трогательный праздник для нашей страны. Он всегда будет напоминать нам о том, какой ценой были завоёваны Победа и возможность свободно жить и трудиться на своей земле.

Мы всегда будем гордиться и преклоняться перед подвигами тех, кто ушел на фронт и теми, кто, не жалея сил, порою по 18-19 часов в сутки, трудился у станков на заводах, приближая этот заветный день. Мы хотим сказать спасибо не только за проявленную отвагу во время войны, но и за то мужество и усердие, с которым работали ветераны для восстановления народного хозяйства в послевоенные годы, в том числе развития энергетической и кабельной промышленности, позволивших нашей стране расти и развиваться.

В этот праздничный день примите наши искренние пожелания доброго здоровья и благополучия! Ваш пример вдохновляет современное поколение энергетиков России. Он доказывает, что не бывает непреодолимых трудностей и нерешаемых задач.

Желаем всем мира, благополучия и праздничного настроения!

Компания: RusCable.Ru

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