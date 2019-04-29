Новый сезон бизнес-марафона "ССТэнергомонтаж": старт в Казани

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ») провела традиционный бизнес-марафон «Промышленный электрообогрев: инновационные технологии и тенденции развития в современных экономических условиях» в столице Республики Татарстан 23 апреля 2019 года.



Ставший уже традиционным форум «Промышленный электрообогрев: инновационные технологии и тенденции развития в современных экономических условиях» проходит ежегодно в крупных российских городах и объединяет на одной площадке технических специалистов, инженеров, энергетиков, руководителей промышленных предприятий и всех тех, кто причастен к теме электрообогрева.



23 апреля 2019 года бизнес-марафон стартовал в Казани. В работе мероприятия приняли участие сотрудники, партнеры и дилеры ГК «ССТ», работающие на территории Республики Татарстан и обладающие экспертизой в вопросах оснащения промышленных объектов электронагревательными решениями.



Антон Постников, коммерческий директор «ССТэнергомонтаж», дал старт бизнес-марафону, выступив с приветственным словом от лица Группы компаний «Специальные системы и технологии», одного из лидера решений на основе нагревательных кабелей.



Продолжил конференцию руководитель направления отдела стратегического развития и инновационных проектов «ССТэнергомонтаж» Сергей Малахов, рассказав об электрообогреве с точки зрения энергобезопасности промышленности и ТЭК России.



ГК «ССТ» в 2015 году, впервые в истории России, запустила отечественную разработку электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся кабелей на их основе. В рамках конференции компания поделилась своей историей успеха: этапами создания технологичного продукта в испытательной лаборатории, организацией серийного производства на современных линиях, выполненных по индивидуальному заказу.



На конференции рассматривались правила и составляющие процесса проектирования саморегулирующегося кабеля на промышленных объектах. Отдельный доклад описал процесс создания и преимущества установки Stream TracerTM, которая поддерживает рабочую температуру в нефтяной скважине на уровне выше выпадения асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).



В завершение конференции прошла презентация журнала «Промышленный электрообогрев и электроотопление» и книги «Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли» (авторы М. Л. Струпинский, Н. Н. Хренков, А. Б. Кувалдин). С помощью издательских проектов и организации тематических мероприятий Группа компаний «Специальные системы и технологии» стремится сформировать единое информационное пространство для обмена мнениями и знаниями между профессионалами в области разработки нагревательных решений для промышленных объектов.