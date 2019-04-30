ОАО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех с 74-й годовщиной Великой Победы!

Это праздник гордости! Мы все в неоплатном долгу перед нашими предками! Мы отдаём дань уважения тем, благодаря кому была одержана победа в борьбе за свободу и независимость Родины. Память живёт в каждом из нас.

Воспоминания передаются от дедов к внукам, из рассказов - в сердца. В медалях на груди героев, в пожелтевших фотографиях, в морщинках у глаз, в крепко сжимаемой руке друга, в тихой гордости и в знании нашей общей истории. Пока мы не забываем, пока мы знаем и благодарим ветеранов войны за их мужество - наша страна и весь мир тоже будут об этом помнить.

Выражаем всем ветеранам огромную благодарность за мужество, веру в справедливость и волю к победе. Пусть слава, которой вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарных потомков, вдохновляя их на новые свершения во имя сильной и великой России.

Желаем вам здоровья и благополучия, тепла и заботы друг о друге, поддержки и взаимопонимания! Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо! И пусть праздничный салют напомнит вам молодые годы и снова вернёт в тот незабываемый майский день победного сорок пятого года.