Память погибших воинов ВОВ почтили у Мемориала защитникам Кавказа сотрудники филиала "Карачаево-Черкесскэнерго"

Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа — «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в ГК «Россети») во главе с руководителем первичной профсоюзной организации филиала Светланой Ярошенко сегодня почтили память воинов Великой Отечественной войны, погибших в боях за оборону снежных перевалов Северного Кавказа.

Памятное мероприятие по традиции прошло в поселке Орджоникидзевском Карачаевского района. Именно здесь расположен единственный на Северном Кавказе архитектурный ансамбль, который состоит из мемориального комплекса и музейной экспозиции. Монумент защитникам обороны перевалов Кавказа построен в 1968 году на средства молодежи из всех уголков страны, здесь в братской могиле захоронены останки нескольких тысяч советских солдат, героически погибших при защите Клухорского, Марухского, Санчарского и других перевалов Кавказа.



Уже много лет подряд энергетики филиала именно здесь проводят памятный митинг, отдавая дань памяти всем воинам, сложившим свои головы за освобождение нашей Родины.

Открывая митинг, председатель профсоюзной организации Светлана Ярошенко отметила, что День Победы – это день воинской доблести, день славы всех героев Великой Отечественной войны, всех тружеников тыла, которые ценой своей жизни и здоровья подарили нам мирное небо, возможность жить и трудится, растить своих детей.

- С каждым годом участников и очевидцев тех страшных событий становится все меньше и меньше, поэтому наш священный долг – передать эту память следующим поколениям, - отметила она, обращаясь к участникам митинга.

Эту же мысль продолжил и председатель Совета молодежи филиала Хасан Эркенов, отметив, что молодое поколение помнит о героизме, проявленном бойцами Красной армии в годы Великой Отечественной войны, и именно благодаря таким мероприятиям эта память не будет предана забвению.

В завершение митинга энергетики почтили память всех воинов Великой Отечественной войны, погибших на боях сражений, в послевоенные годы, всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты, минутой молчания, после чего состоялось возложение цветов и венков к чаше Вечного огня.

А завтра, 9 мая, в День Победы, коллектив филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» примет участие в Параде Победы, который пройдет на центральной площади в Черкесске и шествии «Бессмертный полк», после чего энергетики возложат цветы и венки к мемориалу воинам ВОВ в Парке Победы.