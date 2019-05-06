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Встречи

Председатель Правительства РФ Д. Медведев провел рабочую встречу с главой Росатома А. Лихачёвым

Председатель Правительства РФ Д. Медведев провел рабочую встречу с главой Росатома А. Лихачёвым

8 мая 2019, 14:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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6 мая 2019 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с генеральным директором Госкопрорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым.

Руководитель Росатома рассказал о планах Госкорпорации на ближайшую и среднесрочную перспективу. Он отметил, что в прошлом году выручка превысила 1 трлн руб., до рекордных 250 млрд руб. выросли инвестиции. При этом доля бюджетного финансирования поэтапно снижается - их замещают собственные средства компании.

"Важно подчеркнуть, что ключевой темой нашего дальнейшего роста являются зарубежные рынки. Мы вышли на 6,6 млрд долл. выручки в прошлом году, ставим амбициозные цели на 2019 год. И планируем к 2024 году превысить 15 млрд долл., то есть удвоить за ближайшую пятилетку объём выручки на зарубежных рынках", - заявил А.Е. Лихачёв.

Подробная выдержка из стенограммы встречи размещена на сайте Правительства РФ.

Департамент коммуникаций Госкорпорации "Росатом"

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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