Рязаньэнерго поздравил ветеранов с Днем Победы

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника сотрудники Скопинского района электрических сетей по традиции привели в порядок Аллею памяти Героям ВОВ, которая была создана по инициативе работников Рязаньэнерго в центральном парке Скопина семь лет назад. Энергетики провели субботник на территории одного из любимых мест отдыха местных жителей, пополнили зону зеленых насаждений саженцами рябины, высадили на клумбах цветы.

В рамках ежегодного благотворительного марафона «Низкий поклон Вам, Ветераны!» энергетики собрали более 120 тысяч рублей. Денежные средства предназначены для оказания помощи участникам боевых действий, труженикам тыла и вдовам фронтовиков.

Сотрудники всех районных подразделений филиала посетили ветеранов, трудившихся ранее на предприятии, с цветами и подарками, возложили венки к памятникам воинской славы и доблести. В Рязани работники Рязаньэнерго вместе с ветеранами возложили цветы к мемориальному комплексу «Монумент Победы».

Особым поздравлением для ветеранов стал праздничный концерт, организованный энергетиками. Сотрудники Рязаньэнерго и их дети напомнили о подвигах участников Великой Отечественной. Рассказы о фронтовиках и тружениках тыла, о тех, кто отдал жизнь на полях сражений, о тех, кто прошел всю войну и вернулся домой, звучали в стихах, песнях, музыкально-поэтических композициях. Воспоминания ветеранов-энергетиков о доблестных военных годах, принесших и тяжкие потери, и светлую радость Победы, легли в основу стенда, также по традиции оформленного энергетиками к празднику.