В Энергоинституте состоялся семинар для специалистов в области релейной защиты и автоматики

В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») прошел практический семинар с участием представителей «Юнител Инжиниринг» – компании-производителя и системного интегратора в области высокочастотной и цифровой технологической связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики.

В мероприятии приняли участие руководители и инженеры служб релейной защиты и автоматики филиалов и исполнительного аппарата Кубаньэнерго.

Представители компании «Юнител Инжиниринг» рассказали об особенностях работы панели контроля и управления с системой регистрации ПКУ СР24, панели контроля, управления и связи с системой регистрации ПКУС СР24, малогабаритному УПАСК ПКУС СР24 Модуль СКО.

На практических занятиях были продемонстрированы основные операции с оборудованием в специализированных программах HMIPanel и PKUSConverter.