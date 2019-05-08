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Модернизация

В Энергоинституте состоялся семинар для специалистов в области релейной защиты и автоматики

В Энергоинституте состоялся семинар для специалистов в области релейной защиты и автоматики

8 мая 2019, 16:59
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») прошел практический семинар с участием представителей «Юнител Инжиниринг» – компании-производителя и системного интегратора в области высокочастотной и цифровой технологической связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики.

В мероприятии приняли участие руководители и инженеры служб релейной защиты и автоматики филиалов и исполнительного аппарата Кубаньэнерго.

Представители компании «Юнител Инжиниринг» рассказали об особенностях работы панели контроля и управления с системой регистрации ПКУ СР24, панели контроля, управления и связи с системой регистрации ПКУС СР24, малогабаритному УПАСК ПКУС СР24 Модуль СКО.

На практических занятиях были продемонстрированы основные операции с оборудованием в специализированных программах HMIPanel и PKUSConverter.

– На сегодняшнем семинаре представители одного из ведущих производителей и комплексных решений для электроэнергетики представили свое оборудование, которое установлено и успешно эксплуатируется на объектах электроэнергетики по всей стране. Наш институт готов стать площадкой для подготовки специалистов по эксплуатации данного оборудования на территории края, – отметил ректор энергоинститута Евгений Рудь.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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