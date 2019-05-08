В астраханском филиале МРСК Юга прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы

В канун Дня Победы в астраханском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») прошли праздничные торжества с участием ветеранов войны и тружеников тыла.

По сложившейся традиции, в канун Дня Победы сотрудники МРСК Юга в Астраханской области вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами астраханской энергетики возложили цветы к мемориалу Героев 28-Армии в Братском саду Астрахани, почтили память павших минутой молчания.



После официальной части мероприятия руководство астраханского филиала МРСК Юга пригласило ветеранов на торжественный прием, где в неформальной обстановке они смогли пообщаться и узнать, чем живет астраханская энергетика.



Отдельное внимание было уделено ветеранам и труженикам тыла, которые, по состоянию здоровья, не смогут присутствовать на торжествах в честь 74-й годовщины Великой Победы. Их энергетики навестили на дому, вручили памятные подарки, цветы и Георгиевские ленточки, также им была оказана материальная помощь со стороны компании.



В МРСК Юга социальной поддержке ветеранов уделяется особое внимание. В повседневной жизни ветераны всегда могут рассчитывать на помощь Совета ветеранов и Совета молодежи, руководства компании. Ветераны получают надбавку к государственной пенсии, а также поддержку в решении актуальных социальных проблем.



Сейчас в ветеранской организации астраханского филиала МРСК Юга состоят 11 участников войны и тружеников тыла.