Видеорепортаж. Завод "АЛЮР" посетила делегация

23 апреля завод посетила официальная делегация в составе руководителей ВНИИКП, Ассоциации "Электрокабель" и проекта "Кабель без опасности". В ходе встречи Высокие гости смогли лично посетить производственные и складские площадки, ознакомиться с организацией контроля качества продукции на всех этапах её производства, отметив потенциал "АЛЮРа"- как одного из лидеров кабельной отрасли в Северо-Западном регионе.