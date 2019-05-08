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Мероприятия

Видеорепортаж. Завод "АЛЮР" посетила делегация

Видеорепортаж. Завод АЛЮР посетила делегация

8 мая 2019, 14:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 

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23 апреля завод посетила официальная делегация в составе руководителей ВНИИКП, Ассоциации "Электрокабель" и проекта "Кабель без опасности". В ходе встречи Высокие гости смогли лично посетить производственные и складские площадки, ознакомиться с организацией контроля качества продукции на всех этапах её производства, отметив  потенциал "АЛЮРа"- как одного из лидеров кабельной отрасли в Северо-Западном регионе.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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