Заместитель Губернатора Калужской области Дмитрий Денисов и Игорь Маковский обсудили перспективы реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса региона к 650-летию Калуги

7 мая 2019 года состоялась рабочая встреча первого заместителя Губернатора Калужской области Дмитрия Денисова с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским. Обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса региона, а также реализация концепции «Цифровая трансформация – 2030» в Калужской области.

Началась встреча с подведения предварительных итогов отопительного сезона 2018-2019 гг. Игорь Маковский отметил: «Благодаря реализации комплекса мероприятий удалось добиться улучшения показателей надежности: сократилось количество и время технологических нарушений. Подготовка к следующему отопительному сезону в электросетевой компании уже началась. Наряду с проведением ремонтных работ ведется активное внедрение цифровых технологий, что будет способствовать более эффективному обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Центральной темой обсуждения стала реализация Соглашения о взаимодействии Правительства Калужской области и ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса Калужской области, которое было подписано 14 декабря 2018 года на церемонии открытия ПС 220 кВ «Созвездие». Напомним, во время подписания Соглашения была достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса региона с учетом 650-летнего юбилея города Калуги, который будет отмечаться 28 августа 2021 года. К этой дате, как отметил Игорь Маковский, «все элементы электрических сетей региона будут управляться из Единого цифрового интеллектуального Центра управления".



Дмитрий Денисов и Игорь Маковский обсудили исполнение основных направлений Соглашения. Стороны рассмотрели вопросы реализации в Калугаэнерго программы автоматизации, управляемости и наблюдаемости распределительной сети, в том числе в рамках проекта «Цифровой РЭС» на территории Дзержинского района (Кондровский РЭС) и пригородов областного центра (Приокский РЭС). Особое внимание было уделено вопросам модернизации систем учета электроэнергии для снижения потерь. Так, с середины 2018 года в Калугаэнерго активно реализуется проект по оснащению интеллектуальными счетчиками точек учета потребителей в сети 0,4 кВ. Всего до конца 2019 года только в рамках энергосервисного договора будет установлено более 150 000 «умных счетчиков», что будет способствовать кардинальному решению проблемы незаконного использования электроэнергии.

Отдельной темой встречи стало исполнение перспективных инвестиционных проектов филиала «Калугаэнерго» для дальнейшего социально-экономического развития Калужской области, а также вопросы организации уличного освещения в населенных пунктах региона.

«Для нашей компании приоритетные направления деятельности - реализация комплексной программы модернизации электросетевого комплекса с использованием цифровых технологий, а также консолидация электросетевых активов на базе группы компаний ПАО «Россети». Главные ожидаемые эффекты этой работы - обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики, повышение доступности технологического присоединения к электросетям, снижение издержек», - подчеркнул глава МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Также глава компании подчеркнул, что к празднованию 650-летия Калуги энергетики планируют сделать городу символический подарок: стилизованную эстетическую опору ЛЭП 110 кВ «Орбита – Железняки» в виде ракеты. Опору планируется установить на въезде в областной центр со стороны калужского водохранилища, таким образом она будет видна на фоне открытой площадки Музея космонавтики и ракеты-носителя «Восток» - главного символа Калуги.



Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах улучшения инвестиционного климата в регионе, развития бизнеса и обеспечения комфорта для населения региона.