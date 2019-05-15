"Атоммаш" приступил к отгрузке парогенераторов для строящегося энергоблока №4 АЭС "Куданкулам" (Индия)

Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузил первый аппарат из комплекта теплообменного оборудования, изготавливаемого заводом для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

В индийский штат Тамилнад изделие отправится несколькими видами транспорта. Сначала от завода до специализированного причала на Цимлянском водохранилище парогенератор доставят автомобильным транспортером. Далее его мостовым краном, грузоподъемностью 650 тонн, переместят на баржу, и речным путем аппарат дойдет до Санкт-Петербурга. Оттуда изделие отправится в путь вокруг Европы и через Суэцкий канал выйдет по морю к Индии. Протяженность маршрута составит 21 тыс. километров.

«Мы продолжаем поставку оборудования для индийской станции. В ближайшее время будет отгружено еще одно изделие. На завершающем этапе — изготовление третьего и четвертого аппарата. Старт дан, остальные теплообменные устройства также будут доставлены на строящуюся площадку Куданкулам в этом году», — отметил директор Волгодонского филиала «Атоммаша» Ровшан Аббасов.

Для справки:

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. Диаметр — более 4 метров, длина аппарата составляет порядка 15 метров. Вес оборудования — 340 тонн. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11 000 нержавеющих труб. Диаметр труб составляет 16 мм, длина — от 10 до 14 метров. Концы труб закреплены в двух коллекторах.

АО «Атомэнергомаш» – поставщик ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности, для третьего и четвёртого блоков станции предприятия дивизиона производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

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Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом.

Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»