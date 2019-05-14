Энергетики "Саратовских распределительных сетей" отремонтировали подстанции в Ровенском и Энгельсском районах

В рамках ремонтной программы 2019 года персонал службы подстанций Приволжского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» выполнил ремонт подстанций (ПС) 35/10 кВ «Кривой Яр», 35/6 кВ «Дружба» и 35/6 кВ «Учхоз Степное».



ПС 35/10 кВ «Кривой Яр», расположенная в Ровенском районе, обеспечивает электроснабжение сел Кривой Яр, Воскресенка и Песчанка. Подстанции 35/6 кВ «Учхоз Степное» и 35/6 кВ «Дружба» снабжают электроэнергией объекты мелиорации на территории Энгельсского района.



На подстанциях энергетики отремонтировали силовые трансформаторы, трансформаторы собственных нужд и коммутационное оборудование напряжением 35 и 6 кВ.



Своевременный ремонт подстанций обеспечит надежность электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 гг., продлит жизненный цикл оборудования и повысит безопасность персонала филиала при обслуживании центров питания.