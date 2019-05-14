 
Подписаться на новости
Модернизация

Энергетики "Саратовских распределительных сетей" отремонтировали подстанции в Ровенском и Энгельсском районах

Энергетики Саратовских распределительных сетей отремонтировали подстанции в Ровенском и Энгельсском районах

16 мая 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

145 просмотров

В рамках ремонтной программы 2019 года персонал службы подстанций Приволжского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» выполнил ремонт подстанций (ПС) 35/10 кВ «Кривой Яр», 35/6 кВ «Дружба» и 35/6 кВ «Учхоз Степное».

ПС 35/10 кВ «Кривой Яр», расположенная в Ровенском районе, обеспечивает электроснабжение сел Кривой Яр, Воскресенка и Песчанка. Подстанции 35/6 кВ «Учхоз Степное» и 35/6 кВ «Дружба» снабжают электроэнергией объекты мелиорации на территории Энгельсского района.

На подстанциях энергетики отремонтировали силовые трансформаторы, трансформаторы собственных нужд и коммутационное оборудование напряжением 35 и 6 кВ.

Своевременный ремонт подстанций обеспечит надежность электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 гг., продлит жизненный цикл оборудования и повысит безопасность персонала филиала при обслуживании центров питания.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Власти Адыгеи и Минэнерго РФ создадут дорожную карту модернизации энергосистем региона
МРСК Центра вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса Костромской области
МРСК Юга предоставила дополнительную мощность крупнейшему сельхозпредприятию Волгоградской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно