Итоги ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2019: рост числа посетителей на 5% и успех новых мероприятий деловой программы

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16 мая 2019, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ExpoElectronica / ElectronTechExpo 2019
Отрасль: Электротехника
С 15 по 17 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошли 22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica и 17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической промышленности ElectronTechExpo. Организатор выставок – Группа компаний ITE.
В этом году ExpoElectronica и ElectronTechExpo подтвердили статус крупнейших в России выставок радиоэлектронной промышленности.
Выставки прошли в двух залах самого крупного в Восточной Европе выставочного комплекса. Общая площадь экспозиции составила 18 000 кв. метров, что на 9% больше, чем в прошлом году.
За три дня работы выставку посетили 11 674 специалиста из 61 региона России и 36 стран. Этот результат на 5% больше, чем в 2018 году. Доля целевых посетителей — посетителей, которые пришли на выставку с целью поиска продукции или услуг для бизнеса — тоже выросла и составила 83% от общего количества посетителей выставки — 9 684 человека. В абсолютном выражении прирост целевых посетителей составил 14% по сравнению с прошлым годом.
Ежегодно посетителями выставок становятся руководители и специалисты производственных предприятий в области электронной аппаратуры, электротехнической продукции, приборов и устройств, а также компании-поставщики электронных компонентов, электронного оборудования и материалов.
В выставке приняли участие 457 компаний из 17 стран мира. В числе участников были ведущие российские и зарубежные производители и дистрибьюторы электронных компонентов: «ПТ Электроникс», «Радиант», «Миландр», «Микрон», НТЦ Модуль, «Протон», НПО «Энергетическая Электроника», «Резонит», «Томилинский Электронный завод», «МикроЭМ», «Технотех», ICAPE. Оборудование и технологии представили ГК «Остек», «Глобал Инжиниринг», «Совтест», «Клевер», «Евроинтех», Viking, «Лионтех», Rhem Thermal, Rode&Schwarz, Keysight и другие.
Впервые на выставке свои технологии и оборудование представили 155 новых участников: Mitsubishi Electric (Япония), ZEZ Silko (Чехия), Infineon (Германия), Aurora Components, «Лаборатория Технологической Одежды» (Lamsystems), China Electronics Technology Group, Dynamic Electronics (Тайвань), «Амитрон Электроникс», «Элтех», Line-com (Канада), Завод «Исеть», Treston (Финляндия), «Д-Формер», «Техно-Логика», «Эксперт Электроникс», «Зенча-Псков», НПО «Диод», Бобровский Изоляционный завод и другие. В этом году число новых участников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 27%.
Торжественное открытие выставки состоялось 15 апреля. Специальными гостями церемонии открытия стали:
В своем выступлении на торжественной церемонии открытия выставки Александр Сметанов подчеркнул, что электронная промышленность всегда будет на острие мировых инноваций.
Выставки посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарёв. Он подробно ознакомился с экспозицией и обсудил с участниками выставки возможности поставки оборудования и технологий по программе госзакупок.
15 апреля, в день открытия выставок, состоялось первое заседание членов Экспертного совета. Экспертный совет выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo учрежден в 2019 году для разработки стратегии дальнейшего развития проектов.
Деловая программа
Визуальное и смысловое переосмысление контент-программы в этом году впечатлило посетителей и участников выставок. Трехдневная деловая программа ExpoElectronica и ElectronTechExpo была посвящена наиболее актуальным вопросам развития отрасли. В рамках конференций, панельных дискуссий, круглых столов, технических и обучающих семинаров выступили более 75 ведущих российских и зарубежных экспертов.
Главным событием первого дня выставки стала пленарная сессия «Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития» с участием ведущих представителей отрасли:
Деловую программу продолжило открытое заседание Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения на тему «Формирование партнерств и развитие кооперации между предприятиями электронной и радиоэлектронной промышленности и железнодорожного машиностроения». Участники заседания обсудили возможности и успешные кейсы кооперации предприятий электронной промышленности и железнодорожного машиностроения.
Завершил насыщенную программу первого дня семинар-интенсив «Нормативно-техническое регулирование в области разработки и производства электронной продукции». В рамках семинара состоялись выступления ведущих российских экспертов и представителя IPC в Европе Андреса Ояллиля.
17 апреля состоялась конференция «Микроэлектроника в РФ: текущее состояние и точки роста». Конференцию открыла панельная дискуссия «Развитие технологического и производственного потенциала микроэлектронной промышленности России», на которой руководитель ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова провозгласила цель и лозунг выставок: «Объединение и кооперация».
В дискуссии приняли участие:
В ходе панельной дискуссии участники обсудили меры для обеспечения развития производственных мощностей.
После состоялось открытое заседание бизнес-комитета по темам: навигация и связь, медицина, сельское хозяйство, блокчейн и большие данные. На заседании прошла защита перспективных проектов в области микроэлектроники перед институтами поддержки промышленности и предпринимательства.
17 апреля посетители выставок ExpoElectronica и ElectronTechExpo впервые стали свидетелями нового формата мероприятия – дискуссионного баттла «Российская электроника. Взгляд в будущее». Ведущим баттла стал Евгений Липкин, генеральный директор «Остек-СМТ». Яркий и живой формат баттла вызвал невероятный интерес у посетителей выставок. Гостям особенно понравилась возможность проголосовать в конце дебатов за позицию и команду, ее отстаивавшую.
На обучающем семинаре-интенсиве «Актуальные вопросы проектирования и моделирования печатных плат» специалисты-практики рассказали про проекты печатных плат. Большой интерес вызвал доклад Александра Акулина, компания PCB technology. Мероприятие было полезно для инженерно-технического персонала российских компаний-разработчиков и производителей электроники.
На конкурсе INRADEL «Инновационная радиоэлектроника» участники презентовали членам жюри свои проекты. В состав жюри вошли профильные специалисты от компаний ООО «Авантех», НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис».
В рамках Дня карьеры специалиста электронной промышленности впервые состоялось расширенное заседание Ассоциации вузов ЭКБ по вопросам кадрового обеспечения и профессионального обучения специалистов электронной индустрии. Заседание провел президент МИЭТ, академик РАН, председатель Совета Ассоциации вузов ЭКБ Ю.А. Чаплыгин. В ходе основной программы заседания Директор Института проектирования приборов и систем МИЭТ, д.т.н., профессор М.Г. Путря рассказал участникам встречи об особенностях подготовки кадров на базе международных центров проектирования Cadence, Synopsys и Mentor Graphics в МИЭТ. День карьеры посетили студенты МИЭТ и МИФИ. Они осмотрели с экскурсией экспозицию, посетили стенды участников и познакомились с программами стажировок компаний-участников.
Партнёры выставок:
Партнёр раздела «Печатные платы» — NCAB
Спонсор фирменных пакетов выставки — ЭКБ Тест
Спонсор официального путеводителя выставки — АО НПЦ «ЭЛВИС»
Логистический партнёр выставки — ООО «ПИТ Логистикс»
В 2020 году выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo пройдут 13-15 апреля в МВЦ «Крокус Экспо».