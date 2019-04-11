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Мероприятия

Итоги ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2019: рост числа посетителей на 5% и успех новых мероприятий деловой программы

Итоги ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2019: рост числа посетителей на 5% и успех новых мероприятий деловой программы

16 мая 2019, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ExpoElectronica / ElectronTechExpo 2019
Отрасль: Электротехника 

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С 15 по 17 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошли 22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica и 17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической промышленности ElectronTechExpo. Организатор выставок – Группа компаний ITE.

В этом году ExpoElectronica и ElectronTechExpo подтвердили статус крупнейших в России выставок радиоэлектронной промышленности.

Выставки прошли в двух залах самого крупного в Восточной Европе выставочного комплекса. Общая площадь экспозиции составила 18 000 кв. метров, что на 9% больше, чем в прошлом году.

За три дня работы выставку посетили 11 674 специалиста из 61 региона России и 36 стран. Этот результат на 5% больше, чем в 2018 году. Доля целевых посетителей — посетителей, которые пришли на выставку с целью поиска продукции или услуг для бизнеса — тоже выросла и составила 83% от общего количества посетителей выставки — 9 684 человека. В абсолютном выражении прирост целевых посетителей составил 14% по сравнению с прошлым годом.

Ежегодно посетителями выставок становятся руководители и специалисты производственных предприятий в области электронной аппаратуры, электротехнической продукции, приборов и устройств, а также компании-поставщики электронных компонентов, электронного оборудования и материалов.

В выставке приняли участие 457 компаний из 17 стран мира. В числе участников были ведущие российские и зарубежные производители и дистрибьюторы электронных компонентов: «ПТ Электроникс», «Радиант», «Миландр», «Микрон», НТЦ Модуль, «Протон», НПО «Энергетическая Электроника», «Резонит», «Томилинский Электронный завод», «МикроЭМ», «Технотех», ICAPE. Оборудование и технологии представили ГК «Остек», «Глобал Инжиниринг», «Совтест», «Клевер», «Евроинтех», Viking, «Лионтех», Rhem Thermal, Rode&Schwarz, Keysight и другие.

Впервые на выставке свои технологии и оборудование представили 155 новых участников: Mitsubishi Electric (Япония), ZEZ Silko (Чехия), Infineon (Германия), Aurora Components, «Лаборатория Технологической Одежды» (Lamsystems), China Electronics Technology Group, Dynamic Electronics (Тайвань), «Амитрон Электроникс», «Элтех», Line-com (Канада), Завод «Исеть», Treston (Финляндия), «Д-Формер», «Техно-Логика», «Эксперт Электроникс», «Зенча-Псков», НПО «Диод», Бобровский Изоляционный завод и другие. В этом году число новых участников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 27%.

Торжественное открытие выставки состоялось 15 апреля. Специальными гостями церемонии открытия стали:

  • Депутат Московской городской Думы, Заместитель Председателя комиссии по науке и промышленности Александр Сметанов
  • Заместитель председателя Комиссии по машиностроению Российского Союза промышленников и предпринимателей, Вице-президент по стратегическому развитию ГК ФИНВАЛ Владимир Сметана
  • Заместитель генерального директора Московского экспертного центра (МЭЦ) Алексей Коломейчук
  • Директор экономического отдела Представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству г-н Чан Юй Лин
  • Вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты Артём Далевич
  • Генеральный директор ООО «Элемент», заместитель председателя Совета директоров АО «РТИ», главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система» Илья Иванцов
  • Директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин
  • Директор Федерального государственного унитарного предприятия «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» (ФГУП «МНИИРИП») Павел Куцько.

В своем выступлении на торжественной церемонии открытия выставки Александр Сметанов подчеркнул, что электронная промышленность всегда будет на острие мировых инноваций.

Выставки посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарёв. Он подробно ознакомился с экспозицией и обсудил с участниками выставки возможности поставки оборудования и технологий по программе госзакупок.

15 апреля, в день открытия выставок, состоялось первое заседание членов Экспертного совета. Экспертный совет выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo учрежден в 2019 году для разработки стратегии дальнейшего развития проектов.

Деловая программа

Визуальное и смысловое переосмысление контент-программы в этом году впечатлило посетителей и участников выставок. Трехдневная деловая программа ExpoElectronica и ElectronTechExpo была посвящена наиболее актуальным вопросам развития отрасли. В рамках конференций, панельных дискуссий, круглых столов, технических и обучающих семинаров выступили более 75 ведущих российских и зарубежных экспертов.

Главным событием первого дня выставки стала пленарная сессия «Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития» с участием ведущих представителей отрасли:

  • Анатолий Ковалев, генеральный директор «Зеленоградского нанотехнологического центра»
  • Алексей Волостнов, директор филиала Frost&Sullivan в России
  • Иван Покровский, исполнительный директор «Ассоциации разработчиков и производителей электроники»
  • Арсений Брыкин, директор по внешним коммуникациям АО Росэлектроника
  • Илья Иванцов, генеральный директор ООО «Элемент», заместитель председателя Совета директоров АО «РТИ», главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система»
  • Павел Куцько, директор ФГУП МНИИРИП
  • Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон»

Деловую программу продолжило открытое заседание Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения на тему «Формирование партнерств и развитие кооперации между предприятиями электронной и радиоэлектронной промышленности и железнодорожного машиностроения». Участники заседания обсудили возможности и успешные кейсы кооперации предприятий электронной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Завершил насыщенную программу первого дня семинар-интенсив «Нормативно-техническое регулирование в области разработки и производства электронной продукции». В рамках семинара состоялись выступления ведущих российских экспертов и представителя IPC в Европе Андреса Ояллиля.

17 апреля состоялась конференция «Микроэлектроника в РФ: текущее состояние и точки роста». Конференцию открыла панельная дискуссия «Развитие технологического и производственного потенциала микроэлектронной промышленности России», на которой руководитель ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова провозгласила цель и лозунг выставок: «Объединение и кооперация».

В дискуссии приняли участие:

  • Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон»
  • Евгений Кузьмин, коммерческий директор АО «Ангстрем-Т»
  • Евгений Масленников, генеральный директор GS Nanotech
  • Екатерина Бочарова, руководитель отдела маркетинга и продаж ООО «ФОРМ»
  • Владимир Крупник, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Крокус Наноэлектроника
  • Сергей Белостоцкий, заместитель генерального директора ООО «Маппер»

В ходе панельной дискуссии участники обсудили меры для обеспечения развития производственных мощностей.

После состоялось открытое заседание бизнес-комитета по темам: навигация и связь, медицина, сельское хозяйство, блокчейн и большие данные. На заседании прошла защита перспективных проектов в области микроэлектроники перед институтами поддержки промышленности и предпринимательства.

17 апреля посетители выставок ExpoElectronica и ElectronTechExpo впервые стали свидетелями нового формата мероприятия – дискуссионного баттла «Российская электроника. Взгляд в будущее». Ведущим баттла стал Евгений Липкин, генеральный директор «Остек-СМТ». Яркий и живой формат баттла вызвал невероятный интерес у посетителей выставок. Гостям особенно понравилась возможность проголосовать в конце дебатов за позицию и команду, ее отстаивавшую.

На обучающем семинаре-интенсиве «Актуальные вопросы проектирования и моделирования печатных плат» специалисты-практики рассказали про проекты печатных плат. Большой интерес вызвал доклад Александра Акулина, компания PCB technology. Мероприятие было полезно для инженерно-технического персонала российских компаний-разработчиков и производителей электроники.

На конкурсе INRADEL «Инновационная радиоэлектроника» участники презентовали членам жюри свои проекты. В состав жюри вошли профильные специалисты от компаний ООО «Авантех», НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис».

В рамках Дня карьеры специалиста электронной промышленности впервые состоялось расширенное заседание Ассоциации вузов ЭКБ по вопросам кадрового обеспечения и профессионального обучения специалистов электронной индустрии. Заседание провел президент МИЭТ, академик РАН, председатель Совета Ассоциации вузов ЭКБ Ю.А. Чаплыгин. В ходе основной программы заседания Директор Института проектирования приборов и систем МИЭТ, д.т.н., профессор М.Г. Путря рассказал участникам встречи об особенностях подготовки кадров на базе международных центров проектирования Cadence, Synopsys и Mentor Graphics в МИЭТ. День карьеры посетили студенты МИЭТ и МИФИ. Они осмотрели с экскурсией экспозицию, посетили стенды участников и познакомились с программами стажировок компаний-участников.

Партнёры выставок:

Партнёр раздела «Печатные платы» — NCAB

Спонсор фирменных пакетов выставки — ЭКБ Тест

Спонсор официального путеводителя выставки — АО НПЦ «ЭЛВИС»

Логистический партнёр выставки — ООО «ПИТ Логистикс»

В 2020 году выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo пройдут 13-15 апреля в МВЦ «Крокус Экспо».

Компания: ITE Moscow

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