Итоги ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2019: рост числа посетителей на 5% и успех новых мероприятий деловой программы

С 15 по 17 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошли 22-я Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica и 17-я Международная выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической промышленности ElectronTechExpo. Организатор выставок – Группа компаний ITE.

В этом году ExpoElectronica и ElectronTechExpo подтвердили статус крупнейших в России выставок радиоэлектронной промышленности.

Выставки прошли в двух залах самого крупного в Восточной Европе выставочного комплекса. Общая площадь экспозиции составила 18 000 кв. метров, что на 9% больше, чем в прошлом году.

За три дня работы выставку посетили 11 674 специалиста из 61 региона России и 36 стран. Этот результат на 5% больше, чем в 2018 году. Доля целевых посетителей — посетителей, которые пришли на выставку с целью поиска продукции или услуг для бизнеса — тоже выросла и составила 83% от общего количества посетителей выставки — 9 684 человека. В абсолютном выражении прирост целевых посетителей составил 14% по сравнению с прошлым годом.

Ежегодно посетителями выставок становятся руководители и специалисты производственных предприятий в области электронной аппаратуры, электротехнической продукции, приборов и устройств, а также компании-поставщики электронных компонентов, электронного оборудования и материалов.

В выставке приняли участие 457 компаний из 17 стран мира. В числе участников были ведущие российские и зарубежные производители и дистрибьюторы электронных компонентов: «ПТ Электроникс», «Радиант», «Миландр», «Микрон», НТЦ Модуль, «Протон», НПО «Энергетическая Электроника», «Резонит», «Томилинский Электронный завод», «МикроЭМ», «Технотех», ICAPE. Оборудование и технологии представили ГК «Остек», «Глобал Инжиниринг», «Совтест», «Клевер», «Евроинтех», Viking, «Лионтех», Rhem Thermal, Rode&Schwarz, Keysight и другие.

Впервые на выставке свои технологии и оборудование представили 155 новых участников: Mitsubishi Electric (Япония), ZEZ Silko (Чехия), Infineon (Германия), Aurora Components, «Лаборатория Технологической Одежды» (Lamsystems), China Electronics Technology Group, Dynamic Electronics (Тайвань), «Амитрон Электроникс», «Элтех», Line-com (Канада), Завод «Исеть», Treston (Финляндия), «Д-Формер», «Техно-Логика», «Эксперт Электроникс», «Зенча-Псков», НПО «Диод», Бобровский Изоляционный завод и другие. В этом году число новых участников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 27%.

Торжественное открытие выставки состоялось 15 апреля. Специальными гостями церемонии открытия стали:

Депутат Московской городской Думы, Заместитель Председателя комиссии по науке и промышленности Александр Сметанов

Заместитель председателя Комиссии по машиностроению Российского Союза промышленников и предпринимателей, Вице-президент по стратегическому развитию ГК ФИНВАЛ Владимир Сметана

Заместитель генерального директора Московского экспертного центра (МЭЦ) Алексей Коломейчук

Директор экономического отдела Представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству г-н Чан Юй Лин

Вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты Артём Далевич

Генеральный директор ООО «Элемент», заместитель председателя Совета директоров АО «РТИ», главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система» Илья Иванцов

Директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин

Директор Федерального государственного унитарного предприятия «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» (ФГУП «МНИИРИП») Павел Куцько.

В своем выступлении на торжественной церемонии открытия выставки Александр Сметанов подчеркнул, что электронная промышленность всегда будет на острие мировых инноваций.

Выставки посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарёв. Он подробно ознакомился с экспозицией и обсудил с участниками выставки возможности поставки оборудования и технологий по программе госзакупок.

15 апреля, в день открытия выставок, состоялось первое заседание членов Экспертного совета. Экспертный совет выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo учрежден в 2019 году для разработки стратегии дальнейшего развития проектов.

Деловая программа

Визуальное и смысловое переосмысление контент-программы в этом году впечатлило посетителей и участников выставок. Трехдневная деловая программа ExpoElectronica и ElectronTechExpo была посвящена наиболее актуальным вопросам развития отрасли. В рамках конференций, панельных дискуссий, круглых столов, технических и обучающих семинаров выступили более 75 ведущих российских и зарубежных экспертов.

Главным событием первого дня выставки стала пленарная сессия «Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития» с участием ведущих представителей отрасли:

Анатолий Ковалев, генеральный директор «Зеленоградского нанотехнологического центра»

Алексей Волостнов, директор филиала Frost&Sullivan в России

Иван Покровский, исполнительный директор «Ассоциации разработчиков и производителей электроники»

Арсений Брыкин, директор по внешним коммуникациям АО Росэлектроника

Илья Иванцов, генеральный директор ООО «Элемент», заместитель председателя Совета директоров АО «РТИ», главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система»

Павел Куцько, директор ФГУП МНИИРИП

Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон»

Деловую программу продолжило открытое заседание Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения на тему «Формирование партнерств и развитие кооперации между предприятиями электронной и радиоэлектронной промышленности и железнодорожного машиностроения». Участники заседания обсудили возможности и успешные кейсы кооперации предприятий электронной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Завершил насыщенную программу первого дня семинар-интенсив «Нормативно-техническое регулирование в области разработки и производства электронной продукции». В рамках семинара состоялись выступления ведущих российских экспертов и представителя IPC в Европе Андреса Ояллиля.

17 апреля состоялась конференция «Микроэлектроника в РФ: текущее состояние и точки роста». Конференцию открыла панельная дискуссия «Развитие технологического и производственного потенциала микроэлектронной промышленности России», на которой руководитель ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова провозгласила цель и лозунг выставок: «Объединение и кооперация».

В дискуссии приняли участие:

Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон»

Евгений Кузьмин, коммерческий директор АО «Ангстрем-Т»

Евгений Масленников, генеральный директор GS Nanotech

Екатерина Бочарова, руководитель отдела маркетинга и продаж ООО «ФОРМ»

Владимир Крупник, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Крокус Наноэлектроника

Сергей Белостоцкий, заместитель генерального директора ООО «Маппер»

В ходе панельной дискуссии участники обсудили меры для обеспечения развития производственных мощностей.

После состоялось открытое заседание бизнес-комитета по темам: навигация и связь, медицина, сельское хозяйство, блокчейн и большие данные. На заседании прошла защита перспективных проектов в области микроэлектроники перед институтами поддержки промышленности и предпринимательства.

17 апреля посетители выставок ExpoElectronica и ElectronTechExpo впервые стали свидетелями нового формата мероприятия – дискуссионного баттла «Российская электроника. Взгляд в будущее». Ведущим баттла стал Евгений Липкин, генеральный директор «Остек-СМТ». Яркий и живой формат баттла вызвал невероятный интерес у посетителей выставок. Гостям особенно понравилась возможность проголосовать в конце дебатов за позицию и команду, ее отстаивавшую.

На обучающем семинаре-интенсиве «Актуальные вопросы проектирования и моделирования печатных плат» специалисты-практики рассказали про проекты печатных плат. Большой интерес вызвал доклад Александра Акулина, компания PCB technology. Мероприятие было полезно для инженерно-технического персонала российских компаний-разработчиков и производителей электроники.

На конкурсе INRADEL «Инновационная радиоэлектроника» участники презентовали членам жюри свои проекты. В состав жюри вошли профильные специалисты от компаний ООО «Авантех», НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис».

В рамках Дня карьеры специалиста электронной промышленности впервые состоялось расширенное заседание Ассоциации вузов ЭКБ по вопросам кадрового обеспечения и профессионального обучения специалистов электронной индустрии. Заседание провел президент МИЭТ, академик РАН, председатель Совета Ассоциации вузов ЭКБ Ю.А. Чаплыгин. В ходе основной программы заседания Директор Института проектирования приборов и систем МИЭТ, д.т.н., профессор М.Г. Путря рассказал участникам встречи об особенностях подготовки кадров на базе международных центров проектирования Cadence, Synopsys и Mentor Graphics в МИЭТ. День карьеры посетили студенты МИЭТ и МИФИ. Они осмотрели с экскурсией экспозицию, посетили стенды участников и познакомились с программами стажировок компаний-участников.

Партнёры выставок:

Партнёр раздела «Печатные платы» — NCAB

Спонсор фирменных пакетов выставки — ЭКБ Тест

Спонсор официального путеводителя выставки — АО НПЦ «ЭЛВИС»

Логистический партнёр выставки — ООО «ПИТ Логистикс»

В 2020 году выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo пройдут 13-15 апреля в МВЦ «Крокус Экспо».