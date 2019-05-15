"Контактор" увеличивает гарантийный срок на автоматические выключатели до 5 лет

В рамках совершенствования клиентского сервиса с 1 мая 2019 года АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) увеличивает гарантийный срок на автоматические выключатели ВА04-36, ВА06-36, ВА51-39, ВА08, ВА50-41, ВА50-43, А3790, АВ2М, а также на разъединители и переключатели серии РЕ19 с 3 до 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня поступления потребителю.

Продление срока службы за счет внедрения современных технологических процессов и новых методов контроля гарантирует надежность и качество поставляемой продукции. Аппараты данных серий используются на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сервисный центр ульяновского завода «Контактор» обеспечивает выполнение полного спектра гарантийных обязательств, оказывает техническую поддержку, а также информационное сопровождение потребителей, эксплуатирующих выпускаемые изделия.

Подробности в отделе продаж, тел. (495) 660-75-60, 660-75-62, e-mail: info@kontaktor.ru, sales@kontaktor.ru, sales.kontaktor@legrandelectric.com.