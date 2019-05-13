МОЭСК выполнит капитальный ремонт линии "Есино-Емцово" в ТиНАО

Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») «Новая Москва» проведут капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) 35 кВ «Есино - Емцово», проходящей по лесному массиву между Калужским и Варшавским шоссе в ТиНАО.

В ходе капитального ремонта на ВЛ будет смонтировано 4,35 км нового провода и грозозащитного троса, установлено 138 современных полимерных изоляторов и 44 междуфазных распорок. Междуфазные распорки предотвращают схлест проводов и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами при сильных ветрах, образовании и сбросе гололеда. Применение современного и экологически безопасного оборудования увеличит срок службы и повысит надежность работы воздушной линии.