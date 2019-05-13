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Модернизация

МОЭСК выполнит капитальный ремонт линии "Есино-Емцово" в ТиНАО

МОЭСК выполнит капитальный ремонт линии Есино-Емцово в ТиНАО

16 мая 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») «Новая Москва» проведут капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) 35 кВ «Есино - Емцово», проходящей по лесному массиву между Калужским и Варшавским шоссе в ТиНАО.

В ходе капитального ремонта на ВЛ будет смонтировано 4,35 км нового провода и грозозащитного троса, установлено 138 современных полимерных изоляторов и 44 междуфазных распорок. Междуфазные распорки предотвращают схлест проводов и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами при сильных ветрах, образовании и сбросе гололеда. Применение современного и экологически безопасного оборудования увеличит срок службы и повысит надежность работы воздушной линии.

«Ремонт ВЛ 35 кВ «Есино - Емцово» будет проводиться в осложненных условиях лесного массива и болотистой местности, однако до начала осенне-зимнего периода ВЛ будет обновлена. Это позволит повысить надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жителей целого ряда поселений Троицкого и Новомосковского административных округов: Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского, Щаповского и Кленовского», - отметил главный инженер филиала «Новая Москва» Александр Степанов.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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