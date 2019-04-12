МРСК Центра вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса Костромской области

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» досрочно реализовали проект по выдаче мощности производственному помещению молочного завода «Космол». Энергетики в течение 6 месяцев вместо предусмотренного договором техприсоединения годового срока выполнили работы по строительству кабельной линии напряжением 6 кВ. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составила 630 кВт.

«Космол» работает на рынке молочных продуктов с 1996 года, являясь при этом единственным в Костромской области производителем кисломолочной продукции. Продукция завода реализуется на территории региона и за его пределами на витринах крупнейших федеральных операторов розничной торговли продуктами питания. Обеспечивая выдачу мощности заводу «Космол» и другим предприятиям АПК, костромской филиал МРСК Центра вносит вклад в развитие одной из базовых отраслей экономики региона.