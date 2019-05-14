МРСК Юга предоставила дополнительную мощность крупнейшему сельхозпредприятию Волгоградской области

Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети») обеспечили дополнительную мощность крупнейшему производителю сельскохозяйственной продукции региона – ООО «СП «Донское». Общая присоединенная мощность составила 1,4 МВт.

Предприятие стало одним из крупнейших объектов технологического подключения к сетям компании с начала года.



ООО «СП «Донское» находится в п. Ильёвка Калачевского района. На рынке Волгоградской области хозяйство работает с 2004 года и с каждым годом увеличивает производство мясомолочной продукции, развивает мелиорацию, выращивая зерновые и кормовые культуры. За счет предоставленной дополнительной энергомощности общество планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота и площадь орошаемых земель. Энергетики МРСК Юга уделяют особое внимание технологическому подключению предприятий агропромышленного комплекса и небольших фермерских хозяйств, создавая благоприятные условия для развития отрасли.



Только с начала 2019 года компания присоединила к своим сетям энергооборудование 20 сельхозхозяйств.