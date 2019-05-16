НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в семинаре по ИТ для цифровой электроэнергетики

27 июня 2019 г. в 10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт», базовой организации Национального исследовательского комитета D2 РНК СИГРЭ (г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51), состоится семинар «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ» Национального исследовательского комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ.

Мероприятие пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших национальных комитетов СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. СИГРЭ – некоммерческая ассоциация, деятельность которой обеспечивает формирование векторов научно-технического развития в области электроэнергетики и является научно-технической основой создания международных стандартов.

Основной миссией НИК D2 РНК СИГРЭ является способствование развитию, продвижению и международному обмену информацией и знаниями в области «Информационные системы и телекоммуникации» в электроэнергетике.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:

1. Стратегия и тактика перехода к цифровой энергетике:

a) сенсоры, датчики, умные счетчики, IoT, большие данные;

b) применение цифровых моделей энергосистем;

c) технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

2. Решения по информационной безопасности в составе АСУТП объектов управления:

a) функционирование автоматизированных систем управления и защиты в условиях массовой цифровизации электроэнергетики;

b) влияние информационной безопасности на комплексы автоматизации в управлении электросетевыми объектами;

c) разработка и гармонизация НТД с учетом современных требований по обеспечению информационной безопасности.

3. Особенности создания систем управления в Microgrid с распределенными источниками энергии:

a) архитектура систем управления в децентрализованной энергетике;

b) интеграционные платформы для создания интеллектуальных систем энергетики;

c) потенциал развития систем управления спросом на электроэнергию.

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает вас представить собственный доклад в рамках семинара. Обращаем ваше внимание, что участие в семинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.

Доклады на семинар в виде презентаций объемом не более 20 страниц принимаются до 21 июня 2019 г.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать по телефону +7(495)961-33-31, на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ www.d2_rus.cigre.ru и по электронной почте d2_info@cigre.ru.

Чтобы зарегистрироваться на семинар, заполните электронную форму: ссылка.

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