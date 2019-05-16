Начало поставок газа с Ковыкты в "Силу Сибири" запланировано на 2023 год

ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. "Газпром" планирует приступить к подаче газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения в магистральный газопровод "Сила Сибири" в начале 2023 года. Об этом в четверг сообщил генеральный директор "Газпром добыча Иркутск" - дочерней компании холдинга - Андрей Татаринов на бизнес-форуме в Иркутске.

Ранее сообщалось, что подача газа с Ковыкты в "Силу Сибири" начнется в конце 2022 года. Ковыктинское месторождение находится в Иркутской области, оно является крупнейшим в Восточной Сибири по запасам газа и станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который строит "Газпром", наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

"Ввод объектов первой очереди обустройства месторождения - это установка комплексной подготовки газа со всей необходимой инфраструктурой, в том числе объектами энергетики, вахтовым поселком - запланирован на конец 2022 года. Начало поставок природного газа в магистральный газопровод "Сила Сибири" - начало 2023 года, в 2023 году мы должны дать 5 млрд куб. м газа и в течение следующих двух лет вводить ежегодно еще по одной установке комплексной подготовки газа. Таким образом, в 2025 году мы должны выйти на объем поставок 25 млрд куб. м газа в год", - сказал Татаринов.

Он сообщил, что на месторождении готовы первые буровые площадки, завозится буровое оборудование, начинается его монтаж. Всего планируется пробурить более 500 газовых скважин, проложить более 1,8 тыс. км газопроводов-шлейфов, построить пять установок комплексной подготовки газа, центральную компрессорную станцию, терминал отгрузки газового конденсата, 180 км магистрального конденсатопровода, полигон ТБО, водозаборные, канализационные очистные сооружения, линии электропередачи, дороги и другую инженерную инфраструктуру.

"Я не могу сегодня назвать точную сумму инвестиций, поскольку проектная документация разрабатывается этапами. Но на стадии обоснования инвестиций, которое было подготовлено в 2014 году, объем инвестиций только в обустройство Ковыктинского месторождения без учета магистрального газопровода "Сила Сибири", участка Ковыкта-Чаянда, оценивался в сумму более 600 млрд рублей", - сказал Татаринов.

Бурение первых эксплуатационных скважин на Ковыкте "Газпром" начнет осенью 2019 года. Газ с Ковыкты и Чаяндинского месторождения будет поставляться на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

ТАСС