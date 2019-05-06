Пользователям ГИС промышленности станут доступны рынки сбыта государств ЕАЭС

В рамках ЕАЭС начинает формироваться новый инструмент для создания конкурентоспособной евразийской экосистемы цифровой торговли – Евразийская сеть кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Проектируемая платформа предоставит зарегистрированным в системе организациям доступ к сервисам и услугам промышленной кооперации и субконтрактации, трансферу технологий национальных систем государств-участников ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан).



Евразийская сеть будет базироваться на архитектуре государственной информационной системы промышленности (ГИСП), созданной при поддержке Минпромторга России, с дальнейшей интеграцией национальных операторов государств-членов ЕАЭС. Сервисы сети позволят предприятиям оперативно подбирать наиболее эффективных партнеров по кооперации, вовлекать малые и средние предприятия в производственные цепочки крупных производителей, оптимально загружать производственные мощности благодаря доступу к проверенным данным о продукции и услугах, общему реестру спроса для всех участников из 5 стран, а также снижению барьеров для прямого участия в торгах.



На сегодняшний день достигнуто согласование содержательной и сущностной основы проекта от всех государств-участников как на уровне уполномоченных органов, так и бизнес сообществ. Так, 30 апреля в Ереване был подписан документ о развитии интеграционных цифровых проектов, в том числе Евразийской сети кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.



Новая инициатива позволит восстановить прямую кооперацию между заводами стран ЕАЭС, а также поможет запустить крупные совместные проекты. Создаваемый реестр предприятий автоматически будет показывать участникам проекта информацию о наличии тендеров, о месте производства необходимых предприятиям ЕАЭС компонентов. Это поможет организовать производство компонентов, которые до этого импортировались из третьих стран, что в свою очередь позволит успешнее конкурировать с внешними производителями.